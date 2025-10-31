Motviktstruckförare för kort uppdrag
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu en erfaren truckförare till vår samarbetspartner i Stockholm Arbetsuppgifter: Plocka och packa enligt orderlista
Hantering och förflyttning av varor inom lagret
Förbereda och kontrollera leveranser.
Profil:
Du kommer att arbeta med vätskor som är tunga varor, vilket kräver god fysisk kondition. Du är noggrann och ansvarsfull med ett öga för detaljer, och du kan arbeta både självständigt och i team. Dessutom trivs du med att arbeta i ett högt tempo, vilket är viktigt för att klara av arbetsuppgifterna effektivt. Det är även viktigt att kunna vara intiativstagande och kunna vara självgående.
Krav: Erfarenhet av att köra truck och innehar truckkort A+B
God vana av att köra motviktstruck
Flytande svenska i tal och skrift
B-Körkort
Plats: Jordbro
Period: v.46-v48
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: 06:30-16:15, 06:30-12:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Sebastian Nordhagen sebastian@submitbemanning.se Jobbnummer
9583000