Mötesbokare sökes!
AquaClean Tech Sverige AB / Kundservicejobb / Västerås Visa alla kundservicejobb i Västerås
2025-08-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AquaClean Tech Sverige AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Är du grym på att snacka och letar efter ett flexibelt extrajobb? Då kan du vara vår nästa bokningsstjärna i Västerås!
Vi letar efter dig som kan hantera en telefon som en rockstjärna hanterar sin gitarr. Ditt uppdrag? Att boka in möten åt våra säljare - med hjälp av varma leads från kunder, mässor och kampanjer. Inga kalla samtal eller säljsnack - bara bra samtal med folk som redan visat intresse!
Perfekt för dig som vill kicka igång karriären, få extra klirr i kassan och kanske bli kollegornas favorit på kontoret (vi har tävlingar m.m).
Vad vi erbjuder:
Riktigt bra provision - ju fler möten du bokar, desto gladare blir både du och ditt bankkonto.
Flexibla tider - jobba 3 till 6 dagar i veckan, du bestämmer när.
Roliga utmaningar - vi kör tävlingar med priser som faktiskt är värda att vinna.
Karriärmöjligheter - vill du klättra vidare internt? Vi gillar att se folk växa - både personligt och på pappret.
Vem tror vi att du är?
Du är i början av ditt arbetsliv - kanske pluggar du, kanske funderar du på vad du vill bli när du blir stor.
Du gillar att prata - med folk, inte med väggar.
Du är en doer - du vill tjäna pengar och ha kul medan du gör det.
Du är nyfiken, peppad och inte rädd för att ta första steget.
Var håller vi till?
På vårt kontor i Västerås - där vi blandar jobb med skratt, kaffe med produktivitet, och där kollegor faktiskt gillar att jobba ihop.
Nyfiken? Bra!
Skicka in din ansökan idag och bli en del av ett team som både jobbar hårt och skrattar mycket. Vem vet - kanske är det just du som blir vår nästa bokningslegend? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: Bokning@aquacleantech.se Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Hejargränd 6 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Kontakt
Kontorsansvarig
Joakim Hägg Bokning@aquacleantech.se 021-802290 Jobbnummer
9453612