Mötesbokare Söderhamn
Ventak AB / Säljarjobb / Söderhamn Visa alla säljarjobb i Söderhamn
2026-01-28
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ventak AB i Söderhamn
Mötesbokare till Ventak AB - Kontor i Vallvik (Söderhamn med omnejd)Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Ventak AB arbetar med professionell rengöring av ventilation och tak i hela Sverige. Vi är ett växande företag med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och trivsel på arbetsplatsen.
Vårt mål är att bidra till renare inomhusluft och hållbara taklösningar för både villaägare och bostadsrättsföreningar.Om tjänsten
Vi söker nu drivna och målmedvetna mötesbokare till vårt kontor i Vallvik (Söderhamn med omnejd).
I rollen som mötesbokare ansvarar du för att kontakta kunder via telefon och boka in kundmöten åt våra ventilationstekniker.
Du arbetar i ett positivt team där du får stöd, coachning och möjlighet att utvecklas.
Arbetet sker från vårt kontor i Vallvik i en trevlig miljö tillsammans med engagerade kollegor.Dina arbetsuppgifter
Ringa till villaägare och bostadsrättsföreningar för att boka in kundmöten.
Följa upp tidigare kontakter och arbeta strukturerat mot uppsatta mål.
Representera Ventak AB på ett professionellt och trevligt sätt i varje samtal.
Bidra till en god laganda och positiv atmosfär på kontoret.
Vi söker dig som
Har lätt för att prata med människor och skapa förtroende snabbt.
Är resultatinriktad, positiv och gillar utmaningar.
Har grundläggande datorkunskaper.
Erfarenhet av försäljning eller mötesbokning är meriterande men inget krav - vi utbildar dig!
Vi erbjuder
Provanställning 3 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
Fast lön på 25 000 kr/mån inklusive semesterersättning vid uppnått mål
Om målet ej nås utgår provisionslön
Full utbildning, coachning och löpande stöd.
Möjlighet att utvecklas inom företaget till t.ex. säljcoach eller teamledare.
Anställningsform och omfattning
Anställningsform: Provanställning (3 månader)
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Vallvik (Söderhamn med omnejd)Ersättning
Fast lön 25 000 kr/mån vid uppnått mål
Provision 300 kr per bokning + semesterersättning om målet ej nåsSå ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter till: info@ventak.se
Märk mejlet med "Mötesbokare Söderhamn"
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@ventak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare /Söderhamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ventak AB
(org.nr 559525-3021), http://www.ventak.se
Marviksvägen 119 (visa karta
)
826 79 VALLVIK Kontakt
Nicklas Wimark info@ventak.se 0729150239 Jobbnummer
9710466