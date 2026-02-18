Mötesbokare
2026-02-18
Vill du vara spjutspetsen i ett snabbväxande bolags tillväxtresa?
Vi söker en vass SDR / Mötesbokare med hunter-mentalitet!
Vi på Recruitive söker nu, på uppdrag av vår kund, en Sales Development Representative (SDR) / Mötesbokare som vill ta en nyckelroll i ett bolag med stark tillväxt, tydliga ambitioner och ett modernt erbjudande inom B2B.
Det här är rollen för dig som älskar outreach, dialoger, tempo och resultat - och som triggas av att öppna dörrar, skapa affärer och vara först på bollen.
Om rollen - du är startskottet på affären
Som SDR / Mötesbokare är du ofta den första kontakten potentiella kunder har med bolaget. Du identifierar rätt företag, tar kontakt med beslutsfattare och väcker intresse för kundens lösning. Ditt mål är tydligt:
skapa högkvalitativa affärsmöjligheter och boka relevanta möten åt säljteamet.
Detta är en tydlig hunter-roll där ditt driv, din uthållighet och din kommunikationsförmåga gör hela skillnaden.
Dina arbetsuppgifter:
Proaktivt kontakta potentiella B2B-kunder via telefon, e-post och digitala kanaler
Identifiera rätt beslutsfattare och kartlägga behov
Skapa intresse och värde kring kundens lösning
Kvalificera leads och boka högkvalitativa möten
Arbeta strukturerat i CRM och följa upp pågående dialoger
Samarbeta tätt med sälj- och marknadsteamet
Din vardag hos oss:
Outbound-samtal och uppföljningar med beslutsfattare
Behovsanalys och leadkvalificering
Arbete mot tydliga mål, KPI:er och aktivitetsnivåer
Löpande coachning, feedback och utveckling
Ett högt tempo i ett team med stark sammanhållning
Vi tror att du:
Har minst 2 års erfarenhet som SDR, mötesbokare eller inom B2B-försäljning
Har dokumenterad erfarenhet av att boka möten och bygga pipeline
Trivs i outbound-försäljning och har ett tydligt hunter-mindset
Är trygg, kommunikativ och bekväm i telefon
Är målmedveten, självgående och motiveras av prestation
Är strukturerad, uthållig och ger inte upp efter ett "nej"
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Vad kunden erbjuder dig:
Fast lön + prestationsbaserad ersättning
Tydliga mål och klara förväntningar
Kontinuerlig säljträning, coachning och utveckling
Klara karriärvägar inom försäljning och kommersiella roller
Modern, central kontorsmiljö och möjlighet till hybridarbete
Ett ambitiöst bolag med stark framtidstro och högt engagemang
Varför du kommer trivas här:
Du får arbeta i ett bolag där resultat, ansvar och utveckling står i centrum - men där man också värdesätter samarbete, energi och arbetsglädje. Här blir din insats synlig, uppskattad och avgörande för tillväxten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
