Möte & eventvärd
Billingehus Hotel & Möte AB / Receptionistjobb / Skövde Visa alla receptionistjobb i Skövde
2026-01-21
Billingehus är destinationen med själ och hjärta som rymmer hela livet i ett hus. Med rum för boende, möten, restauranger, barer, bad, bastur och återhämtning erbjuder vi en fristad för rekreation, oförglömliga nöjen och spännande aktiviteter. Utanför knuten väntar ett berg av upplevelser året runt, med bland annat längdskidåkning, cykling och vandring.
Vår Möte & Eventavdelning växer , vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Vår Möte & Eventavdelning är i en expansiv fas, och vi söker nu två nya kollegor som vill vara med och ge framtidens kunder och gäster en förstklassig upplevelse.
Som möte & eventvärd ansvarar du för att skapa minnesvärda möten och event som överträffar gästens förväntningar. I rollen ingår bland annat förberedelser inför möten och event, drift och koordinering av konferenser samt möblering och praktiskt värdskap på plats.
Vi söker dig som brinner för service och värdskap, och som alltid vill ge det lilla extra som gör skillnad för gästen. Tillsammans med kunder, gäster och kollegor skapar du upplevelser som gör skillnad och bygger långsiktiga relationer.
Om dig
Vi söker dig som är kundfokuserad, drivande och ser försäljning som ett verktyg för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse. Du sprider positiv energi och trivs i miljöer där saker händer och vill vara mitt i händelsernas centrum.
Som person är du lösningsorienterad, proaktiv och alltid mån om att leverera enastående service. Du har förmågan att förutse gästernas behov och bidrar gärna med nytänkande idéer för att utveckla möten och event vidare.
Vi ser som en självklarhet att du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, så vänta inte med din ansökan då rekryteringen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag.
Förmåner
Som anställd på Billingehus får du en rad förmåner i form av restaurang och spaupplevelser i mån av plats. Du blir en del av en inkluderande arbetsplats och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har kollektivavtal med Unionen och HRF.
LOTUS HOTEL GROUP
Billingehus är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Billingehus Hotel & Möte AB
(org.nr 559316-2018) Arbetsplats
Billingehus, Möte & Event Kontakt
Frank Gunnarsson 070-7390366 Jobbnummer
