Mopedlärare / Trafiklärare
2025-10-06
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Vi söker Mopedlärare / Trafiklärare till Berglunds Trafikskola i Kalmar!
Vill du bli en del av ett engagerat och familjärt team som varje dag hjälper elever att ta nästa steg mot friheten på vägarna?
På Berglunds Trafikskola i Kalmar växer vi - och nu söker vi dig som vill undervisa i moped (AM) och/eller bil (B).
Om tjänsten
Som mopedlärare eller trafiklärare hos oss kommer du att:
Hålla praktiska och teoretiska lektioner för moped- och/eller bilelever
Följa upp elevernas utveckling och ge tydlig, trygg återkoppling
Bidra till en trivsam och positiv stämning i teamet
Delta i planering och utveckling av undervisningen
Vi söker dig som:
Har giltig lärarbehörighet för moped (AM) och/eller bil (B)
Är pedagogisk, tålmodig och brinner för att hjälpa andra att lyckas
Har god samarbetsförmåga och en positiv attityd
Trivs med att ta ansvar och arbeta strukturerat
Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även nyutbildade lärare - vi värdesätter engagemang och vilja att utvecklas!
Trafiklärarutbildning är ett krav!
Vi erbjuder:
En väl inarbetad och trivsam arbetsplats med familjär stämning
Flexibla arbetstider och möjlighet till deltid eller heltid
Möjlighet att växa inom yrket och vidareutbilda dig
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
