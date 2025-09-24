Montörer till Liseberg

Barona Teknik & Installation AB / Servicepersonaljobb / Göteborg
2025-09-24


Montör till Liseberg - Bli en del av vårt härliga team!
Vi söker engagerade och ambitiösa personer som vill bidra till att julbelysning och dekorationer lyser upp Liseberg under den festliga säsongen!

Om rollen

Som montör hos oss ansvarar du för montering av julbelysning, dekorationer och att klä julgranar runtom i Lisebergs område, du kommer att jobba både självständigt och tillsammans med ett glatt och sammansvetsat team.

Vi söker dig som:
Levererar hög kvalitet även när tempot är högt
Är självgående, pålitlig och trivs med att vara en viktig del av ett team
Har en flexibel och professionell inställning till arbetet
Är serviceinriktad och alltid redo att bidra med din arbetsinsats

Publiceringsdatum
2025-09-24

Kvalifikationer
God fysisk form och förmåga att arbeta utomhus i alla väderförhållanden
Stark arbetsmoral och förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Jobbet är tidsbegränsat under perioden 31 oktober -14 november
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00Plats: Liseberg, Göteborg

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför gärna in din ansökan redan idag!Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.

Frågor?

Kontakta ansvarig rekryterare Camilla Arvidsson på camilla.arvidsson@barona.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Barona Teknik & Installation AB (org.nr 556713-7202)

Arbetsplats
Barona Teknik & Installation

Kontakt
Camilla Arvidsson
camilla.arvidsson@barona.se

Jobbnummer
9525415

