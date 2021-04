Montörer till ledande företag inom fordonsindustrin! - Adecco Sweden AB - Maskinreparatörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Adecco Sweden AB

Adecco Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg2021-04-12Har du tidigare erfarenhet av montering? Är du en social och positiv lagspelare? Då ska du se hit! Adecco söker nu montörer för proaktivt intag under våren till global fordonsaktör i Göteborg. Tveka inte, sök redan idag!Om jobbetVi söker nu dig som vill få chans att arbeta som fordonsmontör hos vår kund. Genom att söka tjänsten visar du intresse för framtida utbildning och intag under våren hos vår kund i Göteborg. Som montör hos företaget kommer du att få arbeta i deras produktion med montering på löpande band av varierande svårighetsgrad, ofta i högt tempo. Noggrannhet, punktlighet och kvalitet är någonting som värderas högt på den här arbetsplatsen. Arbetet kommer att ske både enskilt och i grupp. Du kommer att arbeta med:montering av fordonskomponenterOm digVi söker dig som har ett intresse för fordonsindustrin och relevant utbildningsbakgrund är meriterande. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska moment och jobbet är fysiskt till karaktären - på så vis krävs det att du är en praktiskt lagd person. För att trivas i denna roll är du en positiv lagspelare som arbetar på ett noggrant, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här!Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Viktigt för tjänsten är:godkänt i matte, svenska, engelska från gymnasietOm anställningenTjänsten som montör är ett konsultuppdrag där du efter genomförd introduktionsutbildning har möjlighet till arbete, det kommer att ske introduktionsutbildningar på företaget under våren. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden.Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige finns vi på ca 50 orter och har 5000 anställda. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.Om ansökanTjänsterna kommer att tillsättas efter behov. Rekryteringsarbetet sker därför löpande under våren. Du ansöker genom att registrera dig via formuläret nedan. Bifoga CV och personligt brev.Ansvarig rekryterare går igenom inkomna ansökningar kontinuerligt och gör ett första urval. Om du är en av dem som går vidare kommer du att bli kontaktad för en telefonintervju. De som går vidare efter telefonintervju får möjlighet att komma till Adecco och träffa ansvarig rekryterare för en personlig intervju.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Dagtid2021-04-12TimlönSista dag att ansöka är 2021-04-23Adecco Sweden AB5684605