Montörer med teknisk bakgrund - Hyrrekrytering till One Nordic M - MTX Rekrytering & Bemanning AB - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

MTX Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2020-08-26ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, energidistributörer och energianvändare. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi arbetar bland annat med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem. ONE Nordic har idag ca 1 000 medarbetare i Sverige. Huvudkontoret ligger i Malmö.Är du en tekniskt lagd person som vill lära dig ett nytt yrke? Vill du ha ett fritt och rörligt arbete i den framtidssäkra energibranschen? Vi söker två personer för hyrrekryteringar till One Nordic Mätteknik!2020-08-26Som montör inom fjärrvärmemätning jobbar du med mätteknisk utrustning för fjärrvärme och fjärrkyla i fält såsom vattenmätare, mätterminaler och kommunikationsutrustning. Du utför byten, nyuppsättning, samt felsökning av mätare. Mätarna sitter huvudsakligen i undercentraler i kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Ditt geografiska arbetsområde kan delvis anpassas utifrån var du bor, och för dig som bor i södra eller centrala Stockholm alternativt på Lidingö är de möjligheterna särskilt stora eftersom behovet är störst där.Du utgår hemifrån och har tillgång till företagsbil från One Nordic. Arbetet är till stor del självständigt och innehåller mycket kundkontakt. Till din hjälp har du erfarna kollegor, stöttande arbetsledare, samt väl etablerade rutiner och arbetssätt. I inledningen av din anställning arbetar du tillsammans med en kollega och du får en gedigen introduktion för att du ska få goda förutsättningar att lyckas i din tjänst.Under en vanlig arbetsdag utför du ca tre till fyra arbetsordrar per dag. All bokning och rapportering sker via telefonen i One Nordics smidiga och uppskattade rapporteringssystem.Tjänsterna är hyrrekryteringar där avsikten är att du efter en tids uthyrning ska erbjudas anställning direkt hos One Nordic.Vad erbjuder vi?En chans att lära dig ett nytt yrke i den framtidssäkra energibranschenArbete i ett stort och växande företag med stora utvecklingsmöjligheterEtt fritt arbete, hemstationering och tillgång till servicebilVi söker dig som är praktiskt lagd och som vill lära dig ett nytt yrke. Du har en teknisk bakgrund, antingen från utbildning eller praktisk erfarenhet inom något av följande områden:El/energiFastighetsteknik/fastighetsskötselVVSB-körkort är ett krav.På grund av bland annat kundkontakten krävs att du talar och skriver svenska obehindrat. Eftersom arbetet är fritt och arbetsplatserna varierar är struktur och en förmåga att planera ditt arbete på ett tidseffektivt sätt en stor framgångsfaktor. Vidare är du en trygg person med stort engagemang och ett affärsmässigt förhållningssätt till ditt arbete.Placering: Hemstationering, ditt geografiska arbetsområde är framförallt i södra och centrala StockholmArbetstider: Mån-fre 7-16Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstidOmfattning: Heltid, tillsvidareAnsök direkt då rekryteringen sker löpande. Så länge annonsen är publicerad är tjänsten inte tillsatt.One Nordic har anlitat MTX Rekrytering & Bemanning för den här rekryteringen och det är One Nordics önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX Rekrytering & Bemanning.Joel Funk, ansvarig rekryteringskonsultTelefonnummer: 076- 880 27 17Emanuel Davén, rekryteringskonsultTelefonnummer: 076- 880 03 67Sökord: one nordic, mätteknik, mättekniker, mätartekniker, fjärrvärme, fjärrvärmemätning, fjärrvärmemätare, servicetekniker, el, vvs, vvs-teknik, rör, rörmokare, fastighetsteknik, fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsskötsel, storstockholm, södra stockholm, söderort, hyrrekryteringVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-10-24MTX Rekrytering & Bemanning AB5334529