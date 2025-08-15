Montör till Saab Surveillance
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med flera tusen talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Affärsområdet Surveillance är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. På Surveillance hittar du en kreativ arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, professionalism och arbetsglädje.
Skill söker nu montörer för kommande behov till Saab Surveillance i Arboga. Arbetsuppgifter
Som montör på Saab Sureveillance arbetar du med att utföra montage och installationer av kommunikationslösningar, vid avdelningen Product Unit Communications. I arbetsuppgifterna ingår bland annat lödning, kabeltillverkning och avsyning inom elektronikproduktionen. Du kommer aktivt behöva läsa och förstå ritningar samt dokument på svenska och engelska, även vid behov avvikelsehantering.
Arbetet är varierat och du är delaktig i att skapa tidiga prototyper, laga och förbättra befintliga produkter samt modifiera och se över eftermarknadsprodukter.
Tjänsten är placerad på Saab Surveillance i Arboga och arbetet är förlagt under dagtid. Profil
Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och tillverkning. Dina personliga egenskaper är viktiga och stor vikt läggs vid samarbetsförmåga. Saab befinner sig i ett läge där verksamheten förändras och utvecklas kontinuerligt. Utöver den egna gruppens medlemmar interagerar du tvärfunktionellt med bland annat utvecklingsingenjörer och produktionstekniker. Engagemang, idéer och nytänkande är således egenskaper som premieras. Arbetet kräver att du är noggrann som person och har en stor kvalitetsmedvetenhet. Till den här rollen söker vi dig som har...
En utbildning inom elektronik eller teknik
Erfarenhet inom el och/eller montering
Goda kunskaper inom ritningsläsning
Det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera kretskort samt om du har lödcertifikat och utbildning inom ESD. Det är även meriterande om du tidigare arbetat med MPS-system.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Det här är initialt ett konsultuppdrag via Skill, med goda möjligheter till förlängning eller övertagande av anställningen till Saab på sikt. Vi kommer att bearbeta ansökningarna löpande, så vänta inte med din ansökan! Vi tar endast emot ansökningar via annonsen på vår hemsida. Vid eventuella frågor angående tjänsten vänligen kontakta hedvig.hogstrom@skill.se
