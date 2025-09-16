Montör Teledyne Flir
Din nya tjänst
Nu vill en av våra äldsta kunder Teledyne FLIR komplettera sin grupp med flera montörer. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av montering och funktionstester av avancerade IR produkter. Det finns goda möjligheter till egna initiativ genom ständiga förbättringar som är en central punkt i deras verksamhet. Arbetstid är dagtid med viss flexmöjlighet.
Teledyne FLIR erbjuder fin arbetsmiljö, gym i huset, utvecklingsmöjligheter och vacker natur utanför husknuten.
Läs gärna mer om Teledyne FLIR här: www.flir.com
Du som söker bör ha studerat teknik på gymnasienivå som lägst samt ha minst 2 års relevant yrkeserfarenhet.
Du har god kunskap och erfarenhet av att:
Läsa, tolka samt följa mekaniska underlag och instruktioner
Mätteknik, datoriserade mätsystem och okulärkontroll
Det är meriterande om du även har kunskap om analog och digital elektronik samt nätverkslösningar och dess kommunikation.
Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska. Du som söker tjänsten kommer även att genomgå en bakgrundskontroll innan anställning.
Du som person
Du behöver ha analytisk förmåga både vad gäller teknik och administration. Du får gärna vara praktiskt lagd. Att kunna ta stort eget ansvar där planering och arbeta både i grupp och självständigt är mycket viktiga egenskaper.
Du är med fördel:
Noggrann, självgående och en lagspelare
Positiv och stresstålig
Teknikintresserad och vill lära dig mer om det
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Sanja Kolar på 070 860 82 52. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2025-09-22.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, friskvårdsbidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som ligger i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
