Montör | Lernia Bemanning & Rekrytering | Tidaholm
Lernia Bemanning AB / Montörsjobb / Tidaholm Visa alla montörsjobb i Tidaholm
2025-08-14
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Tidaholm
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Drömmer du om en karriär där du får arbeta med händerna, utveckla dina tekniska färdigheter och vara en del av ett dynamiskt team? Ta steget in i industrins värld och bli montör hos vår kund i Tidaholm! Här väntar en framtid fylld av spännande utmaningar och möjligheter att växa. Ansök nu!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som montör hos vår kund kommer du att bli en vital del av ett engagerat och professionellt team, där du har möjligheten att bidra med din expertis och precision i monteringsprocessen. Din huvudsakliga uppgift blir att sätta ihop komponenter på produktionslinjen med hög noggrannhet, vilket kräver både teknisk skicklighet och en känsla för detaljer. Du kommer att övervaka maskinerna, säkerställa att de fungerar optimalt och att kvalitetskontrollerna håller den höga standard som våra kunder förväntar sig.
Din dagliga rutin kommer också att inkludera truckkörning, vilket innebär att du hanterar material och komponenter med effektivitet och säkerhet. Du får möjligheten att utveckla dina färdigheter inom logistik och materialhantering, vilket är en värdefull kompetens i dagens industriella miljö.
Arbetstiden är varierande, vilket ger dig en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Du kommer att ställas inför olika utmaningar, vilket gör arbetet både stimulerande och lärorikt. Tillsammans med ditt team kommer du att sträva efter att nå produktionsmålen, och varje dag ger dig möjligheten att bidra till företagets framgång.
Vi värdesätter ditt engagemang och erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas både professionellt och personligt. Här väntar en spännande arbetsdag fylld av möjligheter att ta initiativ, lösa problem och skapa mervärde för både företaget och dig själv. Om du söker ett arbete där din insats verkligen gör skillnad och där du kan se resultaten av ditt arbete, då är detta tjänsten för dig!
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har ett genuint intresse för praktiska och tekniska arbetsuppgifter inom industrisektorn. Du är en noggrann och ansvarstagande person med en stark vilja att utvecklas och växa i din yrkesroll. För att lyckas i denna dynamiska arbetsmiljö är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team. Du behöver inneha körkort B för att kvalificera dig för tjänsten som montör hos vår kund i Tidaholm.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin som montör eller operatör. En positiv inställning, flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt är också högt värderade egenskaper hos oss. Har du dessutom ett truckkort, är det ett starkt plus. Vi värdesätter medarbetare som kan anpassa sig till varierande arbetstider och skift, vilket gör dig till en idealisk kandidat för rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Adrian Runsten via e-post: adrian.runsten@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9458889