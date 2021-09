Montör Assemblin VS Lidköping - Assemblin VS AB - VVS-jobb i Lidköping

Prenumerera på nya jobb hos Assemblin VS AB

Assemblin VS AB / VVS-jobb / Lidköping2021-09-18Om AssemblinAssemblin VS är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för värme, sanitet, sprinkler, industri, energi och kyla i kontor, arenor, kulturbyggnader, shoppingcenter, bostäder, sjukhus och industrier. Vi finns på ca 40 orter i Sverige. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi är omkring 1 500 medarbetare. Läs mer om oss på www.assemblin.se Din roll som montörAssemblin VS är inne i ett expansivt skede, så vi söker dig som är VS-montör inom entreprenad. Som VS-montör hos Assemblin arbetar du tillsammans med andra certifierade VS-montörer med såväl stora som mindre projekt. Tjänsten avser heltid med placering på vår filial i Lidköping. Som montör rapporterar du till en projektledare eller filialchef.Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Vårt arbete karaktäriseras av stora ambitioner, utmärkta leveranser i kombination med våra kunder och partners.Din bakgrundVi söker dig som är certifierad VS-montör. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet. Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och du har lätt för att kommunicera. Du sätter kunden i fokus och har en god samarbetsförmåga, både internt och med kunden.Dina arbetsuppgifter innefattar:Montering enligt anvisningarKvalitetssäkra arbetetHantera redskap enligt anvisningarHålla ordning och reda på arbetsplatsenVara delaktig i möteHantera uppkommande situationer enligt rutinerFölja policys och riktlinjerUtföra elarbeten enligt våra riktlinjerTjänsten kräver att du har hög servicekänsla, är positiv, ansvarstagande och har en förmåga att lösa problem. B-körkort och viss datorvana är ett krav för tjänsten.Sökord: VVS-montör, VVS, montör, installation, entreprenad, VVS-certifikat, servicemontör, rörmokare, installationVår värdegrundVärdegrunden är grunden i vår gemensamma kultur, som vägleder oss i vårt dagliga arbete.Vi kanMed rätt kompetens, erfarenhet och utrustning utför vi vårt jobb med stolthet. På så vis bidrar vi alla till att göra våra kunder nöjda.Vi villEngagemang och nyfikenhet driver oss framåt. Genom att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet skapar vi smarta och hållbara installationer för våra kunder.Vi bryr ossTillsammans utför vi vårt jobb med stor respekt för varandra och våra kunder. Vi tar också ansvar för miljön och samhället omkring oss.Ansökan och kontaktpersonLåter detta intressant? Välkommen att registrera din ansökan via vår hemsida med ett uppdaterat CV och ett personligt brev snarast, dock senast 2021-11-12. Urvalsprocessen sker löpande så vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt. För mer information, kontakta filialchef Lars-Erik Larsson på telefon: 010-475 25 61.Vi undanber oss samtal från rekryterings- och karriärsajter!Varaktighet, arbetstidHeltid2021-09-18Sista dag att ansöka är 2021-11-12Assemblin VS AB5977229