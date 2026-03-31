Montör
Vill du arbeta i en modern och teknikdriven miljö där du får vara med och bidra till lösningar inom framtidens industri? Vi söker nu en noggrann och engagerad montör till en verksamhet i Kista med fokus på prototyptillverkning.
Arbetsbeskrivning
Som montör kommer du att arbeta med montering och test av tekniska produkter inom områden som styrsystem, elektrifiering och automation. Du blir en del av ett team som arbetar med lösningar för bland annat industri, energi, vatten och hållbara system. Arbetet innebär montering av komponenter och mekaniska delar, testning och kvalitetskontroller samt felsökning vid behov.
Det finns en god chans till fast anställning hos kund.
Du har flexibla arbetstider som är förlagda på dagtid. Kompetenser
Har erfarenhet av montering
Har tekniskt intresse och god förståelse för ritningar och instruktioner
Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från industrimiljö
Teknisk utbildning
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564) Arbetsplats
Yourstaff AB Kontakt
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
9829346