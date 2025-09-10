Molnnära .NET utvecklare med driv i DevOps
2025-09-10
Avaron AB är ett entreprenörsdrivet svenskt konsultbolag inom IT och tech. Vi hjälper kunder att bygga moderna, skalbara lösningar och matchar rätt kompetens med rätt uppdrag. Hos oss får du nära beslutsvägar, stort inflytande och möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag hos en av våra kunder där du blir en nyckelspelare i ett affärsnära utvecklingsteam.
Utveckla robusta backendlösningar i .NET Core och designa välstrukturerade REST API:er
Arbeta molnnära i Azure och bidra till arkitektur och val av tjänster
Bygga och drifta containerbaserade lösningar i Kubernetes eller OpenShift
Säkra effektiva och trygga leveranser genom CI/CD och DevSecOps-principer
Automatisera, scripta och skapa tillförlitlig drift från kod till produktion
Tillämpa principer som Domain Driven Design och clean code för hållbar utveckling
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 6 års erfarenhet av backendutveckling i .NET Core
Mycket god vana av API-design och utveckling
Erfarenhet av containerplattformar som Kubernetes eller OpenShift
Erfarenhet av molnarkitektur i Azure
Praktisk erfarenhet av CI/CD, gärna med Azure DevOps
Tydligt intresse för och erfarenhet av DevOps med helhetsansvar från utveckling till drift
Vana av automatisering och scriptning med fokus på säkerhet och stabilitet
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av BizTalkSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "Molnnära .NET utvecklare med driv i DevOps (13041)".
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
