Modersmålslärare tigrinja
Bergs kommun / Grundskollärarjobb / Berg Visa alla grundskollärarjobb i Berg
2025-08-07
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Välkommen till oss på Svenstaviks skola: En central skolverksamhet i Berg som arbetar med miljö, natur och likabehandling som tema. Vi söker modersmålslärare för att undervisa våra elever i tigrinja. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Svenstaviks skola är centralt belägen och har närhet till bl.a. skidspår, vatten, fotbollsplan, badhus, ishall, skolskog samt fjäll. Skolan arbetar med äng, skog och fjäll som en röd tråd, vilket följer våra elever genom alla årskurser. Skolavslutning sker t.ex. med en vintertur till Helags där eleverna får stor användning för sina inhämtade kunskaper. Vi arbetar också aktivt för att öka likabehandlingen för alla, såväl elever som personal.
Som modersmålslärare leder du undervisning i tigrinja för våra elever. Det innebär att du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar undervisning enligt gällande rutiner och styrdokument. Undervisningen kan även bedrivas som fjärrundervisning. Du arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att nå och stärka varje enskild elev i sin kunskapsutveckling. Respekt, ansvar, glädje, gemenskap och allas lika värde är viktiga ledord hos oss. Som pedagogisk personal i vår verksamhet skapar och underhåller du en trygg, inkluderande och stimulerande miljö som lockar alla våra elever till lust att lära.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med inriktning studiehandledning och modersmålsundervisning. Du behöver ha mycket hög kunskap, samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, på både tigrinja och svenska. Tidigare erfarenhet från arbete inom skola, i synnerhet om du har lett undervisning inom tigrinja som modersmål, är meriterande. Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor. Du har respekt för människors olika förutsättningar och förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap. Vi ser även att du är förtroendeingivande och har ett konstruktivt bemötande gentemot alla människor i din omgivning. Du är positiv och lösningsfokuserad och har ett intresse att utveckla både dig själv och verksamheten med barnet i centrum. Det är också viktigt att du har pedagogisk förmåga; att kunna lära ut på ett flexibelt och intresseväckande sätt. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på punktlighet, ansvarstagande och flexibilitet.
Vi erbjuder
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsten är deltid, 70%, med tillträde 2025-09-01 eller enligt överenskommelse, och sträcker sig läsåret 2025-2026. Har du frågor så tveka inte att höra av dig.
Välkommen med din ansökan till oss på Svenstavik skola!
Kontaktinformation
Marie Glavhammar, Rektor, 0687 161 00
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687 161 00
Martin Jonsson, HR-konsult, 0687 161 79
Arbetsplats
Skolvägen 4
845 31 Svenstavik Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5000103248". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://berg.se Kontakt
Rektor
Marie Glavhammar 0687 161 00 Jobbnummer
9448885