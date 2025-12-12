Modersmålslärare pashto
2025-12-12
Att våra elever får en god start i livet är ett av våra viktigast uppdrag som kommun. I Vellinge kommun har vi högt ställda ambitioner och som målsättning att erbjuda en skola i nationell toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet. Läs gärna mer om vår vision på Vellinge.se. Vill du vara med och förverkliga denna vision i rollen som modersmålslärare?
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola på elevens modersmål. Ditt arbete är självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag och du kommer att samarbeta med pedagoger inom hela Vellinge kommun. Därför ställs höga krav på god samarbetsförmåga.
Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg. Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Det kan ingå studiehandledning i tjänsten. Tjänsten omfattar 10%
Vi söker dig som har pashto som modersmål och erfarenhet av undervisning i grundskola och gymnasieskola. Lärarlegitimation är meriterande. Du har också mycket goda kunskaper i det svenska språket, i tal såväl som skrift.
Du kan arbeta mot uppställda mål och har goda kunskaper inom styrdokumenten i skolan, såväl de statliga som de kommunala. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser.
Du har god digital kompetens och du använder digitala verktyg såväl i undervisning som i kommunikation med kollegor samt vårdnadshavare. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft, hög servicenivå och social kompetens. Som person är du en positiv lagspelare som hela tiden har eleven och dess utveckling i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lärarutbildning (Lärarlegitimation)
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
