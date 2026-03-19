Modersmålslärare i Tyska, Enhet flerspråkighet
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Grundskollärarjobb / Varberg Visa alla grundskollärarjobb i Varberg
2026-03-19
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Enhet flerspråkighet är en verksamhet bestående av ett stort arbetslag med ca 34 lärare som studiehandleder/undervisar ungefär 750 flerspråkiga barn och elever som är utspridda på de flesta förskolor/skolor i hela Varbergs kommun (för närvarande erbjuder vi ca 22 språk).
Kollegialt utbyte, öppenhet, respekt och ansvar är enhetens gemensamma värderingar. Enhet flerspråkighet erbjuder dig en arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.
Som modersmålslärare ansvarar du tillsammans med berörda medarbetare för elevernas fortsatta språkutveckling och måluppfyllelse där ett lösningsfokuserat och självständigt arbetssätt i arbetslaget är en förutsättning för en framgångsrik lärandemiljö. Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning i grundskolan samt språkstöd i förskolan men även modersmålsundervisning i grundskolan/gymnasiet kan bli aktuellt. Enskilda tolkuppdrag i enhet flerspråkighet gällande kartläggning av nyanlända elever kan också bli aktuellt.
Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga och bra språkkunskaper i svenska (Svenska 3 eller motsvarande).
Du kommer att arbeta på flera olika arbetsplatser och därför är körkort och tillgång till egen bil ett krav.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Som lärare hos oss på Varbergs kommun har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp undervisningen baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar, samt vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du möter varje elev i sin kunskapsutveckling, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Kompetensutveckling utifrån skolans behov är för oss en självklarhet, likaså en organisation för planering och utvärdering av undervisningen. Vi förväntar oss att du ser ditt uppdrag som en möjlighet till personlig och professionell utveckling en viktig och utmanande roll där du tar ansvar för att vara en bra förebild och känner verklig stolthet över ditt arbete.
Som medarbetare i Varbergs kommun har du även tillgång till förmåner som rabatterat pendelkort, friskvårdsbidrag, personalförening och möjlighet till förmånscykel.
Vi söker modersmålslärare och studiehandledning på modersmålet samt språkstöd i förskolan i tyska. Vi vill att du ska ha lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning och erfarenhet. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på punktlighet, ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft, hög servicenivå samt social kompetens.
Du ska klara av att arbeta och kommunicera digitalt via lärplattformar, Microsoft Office samt Google Suite/Classroom. Berätta om din digitala kompetens i din ansökan.
Som lärare är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311809".
Detta är ett deltidsjobb.
https://varberg.se/pedagogvarberg
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Enhetschef flerspråkighet
Suzana Bilajac +46736659987
9806167