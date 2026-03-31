Modersmålslärare i kurmanji
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna
2026-03-31
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Centrum för Integration och Flerspråkighet (CIFS) ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning i Sollentuna kommuns grundskolor. Vi utgår från nyrenoverade lokaler i Turebergshuset, mitt i Sollentuna Centrum, men vår viktigaste arena är mötet med eleverna. På CIFS blir du en del av en professionell och engagerad arbetsplats där vi sätter eleven i centrum. Genom att stärka elevernas modersmål och kulturella identitet ger vi dem nycklar till ökad självkänsla och en djupare förståelse för världen.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad modersmålslärare i kurmanji som vill inspirera elever och stärka deras språkutveckling genom både fjärrundervisning och undervisning på plats. Tjänsten är på ca 25% och studiehandledning kan bli aktuellt.
Du skapar undervisning som möter elever på olika nivåer och gör lärandet både tillgängligt och meningsfullt, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll.
I vårt arbetslag möts du av erfarna och stöttande kollegor, ett nära ledarskap och en tydlig struktur med gemensamma möten och fortbildning.
Här blir din kompetens viktig för att hjälpa elever att hitta trygghet, glädje och stolthet i sitt språk.Kvalifikationer
Som person har du en stark pedagogisk insikt och möter elever och vårdnadshavare med ett professionellt och tryggt förhållningssätt. Din kulturella medvetenhet gör att du skapar en inkluderande lärmiljö anpassad för det svenska skolsystemet. Du har god förmåga att samarbeta och bygga goda relationer.Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i kurmanji (modersmålsnivå).
Pedagogisk utbildning.
Erfarenhet av att undervisa barn och/eller ungdomar.
Förmåga att kommunicera på svenska.
God digital kompetens.
Meriterande
Lärarlegitimation.
Utbildning i språk.
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister. Intervjuer hålls löpande, skicka in din ansökan redan idag.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna Kontakt
rekryterare
Akim Kraft akim.kraft@sollentuna.se 073-9152437 Jobbnummer
9831409