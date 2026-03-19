Mjukvaruutvecklare till Saab!
2026-03-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Saab söker nu en erfaren utvecklare som vill vara med och bygga upp och forma en teknisk miljö i framkant. Du kommer in i ett tidigt skede av projektet där du får stort ansvar, hög grad av frihet och möjlighet att påverka både tekniska val och arbetssätt.
I rollen arbetar du brett med systemintegration, utveckling och uppsättning av tekniska lösningar. Du ansvarar för att driva arbetet framåt och säkerställa att olika komponenter fungerar tillsammans i en stabil helhet. Initialt arbetar du mycket självständigt och behöver därför känna dig trygg med att ta egna initiativ, kontakta personer och driva det dagliga arbetet framåt. På sikt kommer du även att spela en viktig roll i att bygga upp teamet och vara ansvarig för upplärning av nya kollegor.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Installation, integration och anpassning av LLM:er.
Arbete med röststyrning och tillhörande system.
Utveckling i C/C++ samt scripting.
Bygga och underhålla byggsystem och testsystem.
Integration av tredjepartskomponenter (3PP:er).
Felsökning och optimering i både Windows- och Linuxmiljö.
Samverka med projektledning och andra kontaktytor.Profil
Vi söker dig som är en erfaren och självgående utvecklare som trivs i en miljö där mycket ännu inte är färdigdefinierat. Du har ett starkt eget driv och känner dig trygg i att ta ansvar, fatta beslut och söka den information du behöver.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Goda kunskaper i C/C++.
Erfarenhet av scripting.
Vana av att arbeta i både Linux- och Windowsmiljöer.
Förmåga att självständigt driva arbete framåt.
God kommunikationsförmåga och initiativtagande arbetssätt.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag på 1 år, med möjlighet till förlängning och eventuellt övertag till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
