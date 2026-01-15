Mjukvaruutvecklare till planeringssystem
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du en erfaren mjukvaruutvecklare som trivs med tekniska utmaningar och brinner för att skapa robust och pålitlig mjukvara? Vill du arbeta med avancerade försvarssystem i framkant av modern teknik?
Då kan det här vara rätt roll för dig.
Som mjukvaruutvecklare på Saab Dynamics, Missile Systems får du en unik möjlighet att bli en nyckelperson i utvecklingen av avancerade missilsystem och Mission Planning-lösningar. Du kommer att arbeta i ett engagerat och agilt team med vidareutveckling av ett redan världsledande långräckviddigt robotsystem, där ditt bidrag har direkt påverkan på både teknisk utveckling och projektets framgång.
En central del av rollen är arbetet med Mission Planning för Taurus, som representerar spetsen inom precision och räckvidd för luft-till-mark-missiler.
Planeringssystemet står inför omfattande uppgraderingar där både prestanda och autonomi ska höjas markant. Systemet ska kunna hantera betydligt större datamängder och mer komplex databearbetning, samtidigt som mycket höga prestanda- och noggrannhetskrav bibehålls. Projektet ställer därmed stora krav på modulär design, teknisk innovation och precision - vilket gör arbetet både komplext, stimulerande och utvecklande.
Genom nära samarbete med erfarna kollegor förväntas du bidra till teamet med din kompetens och erfarenhet, men du kommer också att få stöd och möjlighet att lära dig och växa in i din roll. Du kommer vara delaktig genom hela utvecklingscykeln och kunna engagera dig i olika delar av processen, inklusive systemarbete, kravhantering, design, test/verifiering, felsökning och leverans. Du får även möjligheten att testa olika roller inom vår agila metodik och utvecklingsprocess. Tillsammans ansvar ni för mjukvaran på olika nivåer, från hårdvarunära till applikation och användargränssnitt.
Tjänsten är placerad i Karlskoga.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och mjukvara och som trivs med att arbeta i team. Du drivs av problemlösning och motiveras av att ta fram effektiva, hållbara och välstrukturerade lösningar i tekniskt krävande miljöer.
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och känner dig trygg i både designarbete och mjukvaruarkitektur. Du har djupgående kunskaper i C och C++ samt erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring i dessa språk. Du är van att arbeta i agila team och uppskattar samarbete, kontinuerlig utveckling och kunskapsdelning. Erfarenhet av Ada och/eller CUDA är starkt meriterande och ses som ett stort plus i denna roll.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
