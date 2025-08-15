Mjukvaruutvecklare inom inbyggda system - Linux
2025-08-15
Är du mjukvaruutvecklare med passion för Linux och inbyggda system? Hos NIBE får du arbeta med framtidens klimatsmarta produkter i en internationell miljö - och samtidigt bidra till en mer hållbar värld. Nu söker vi dig som vill växa tillsammans med oss!
Om rollen
Som mjukvaruutvecklare blir du en del av ett internationellt team på cirka 30 personer som ansvarar för utvecklingen av elektronik- och mjukvaruplattformarna i våra produkter. Vi arbetar med hela produktlivscykeln - från idé och utveckling till underhåll och förbättring.
Du kommer att arbeta med moderna tekniker och ha en viktig roll i att ta våra plattformar från riktigt bra till marknadsledande. Placering kan ske på vårt huvudkontor i Markaryd eller på någon av våra Tech hubbar i Linköping eller Trollhättan.
Stämmer det här in på dig?
Vi söker en kreativ själ som har god problemlösningsförmåga och tycker om att bryta ner komplexa problem och hitta effektiva lösningar. Andra egenskaper som är bra att inneha är noggrannhet, tålamod och att vara uppmärksam på detaljer.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling i C och C++
• Kunskap inom Linux userspace-utveckling
• Erfarenhet av versionshantering, t.ex. Git
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
Meriterande om du också har kunskaper inom:
• Rust, Python eller C#
• Linux kernel-utveckling och konfiguration
• Yocto Project och/eller OpenEmbedded
• Konfiguration med CMake
• Uppstart och felsökning av nyutvecklade kretskort
• Kommunikationsprotokoll såsom I2C, Modbus, BACnet, TCP/IP, Zigbee, SPI, Bluetooth, USB, Wifi
• Microcontrollers och/eller ARM-baserade mikroprocessorer
Varför NIBE?
Hos oss blir du en del av en global koncern med en tydlig miljöprofil. Du arbetar med en produktportfölj i världsklass och får stora möjligheter att påverka både teknik och hållbarhet
Om ansökan
Vill du jobba med oss för en mer hållbar framtid? Du söker jobbet via vår hemsida www.nibe.se
under "Lediga jobb". Vi rekryterar löpande men vi behöver dock ansökan senast den 14 september. Då vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vill du veta mer så hör av dig till någon av oss.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1 250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
Electronic & firmware platform manager
Marcus Sternegård marcus@nibejpi.com 070-8395785 Jobbnummer
9460293