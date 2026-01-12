Mjukvaruutvecklare C++ och Machine Learning
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare som vill arbeta produktnära med avancerad Machine Learning och C++ hos en aktör inom fordonsindustrin. Du blir en del av en modern och tekniskt stark utvecklingsmiljö där fokus ligger på att omsätta ML-metoder till robust produktionskod för intelligenta fordonssystem.
ArbetsuppgifterUtveckla ML-baserade funktioner och C++-mjukvara för fordonssystem.
Bidra till design, implementation och verifiering av tekniska lösningar.
Utveckla och förbättra algoritmer kopplade till ML-funktionalitet.
Samarbeta tätt med team inom ADAS för att ta lösningar från idé/forskning till produktionssatt kod.
Krav4-8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Djup kompetens inom Machine Learning.
Stark erfarenhet av C++ i produktionskod.
Erfarenhet av algoritmutveckling.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från automotive/fordonsindustrin.
Kunskap inom Computer Vision.
Erfarenhet av deep learning eller spårningsalgoritmer.Så ansöker du
Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
