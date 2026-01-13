Mjukvaruutvecklare C++ och Machine Learning
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare som vill arbeta produktnära med avancerad Machine Learning och C++ i utvecklingen av intelligenta fordonssystem. Du blir en del av ett tekniskt starkt team där fokus ligger på att omsätta ML-algoritmer till robust produktionskod i moderna utvecklingsmiljöer.
ArbetsuppgifterUtveckla ML-baserade funktioner och C++-mjukvara för fordonssystem.
Bidra i design, implementation och verifiering av lösningar.
Samarbeta nära team inom ADAS för att omsätta forskning och prototyper till produktionskod.
Arbeta med algoritmutveckling kopplat till ML-lösningar.
Krav4-8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Djup kompetens inom Machine Learning.
Mycket god erfarenhet av C++ i produktionskod.
Erfarenhet av algoritmutveckling.
Svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet från fordonsindustrin.
Kunskap inom Computer Vision.
Erfarenhet av deep learning eller spårningsalgoritmer.Så ansöker du
