Miljöspecialist till Hydralid, Lidköping
Jerrie AB / Hälsoskyddsjobb / Lidköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Lidköping
2026-02-05
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Lidköping
, Götene
, Vara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Hydralid är ett familjeägt företag i Lidköping och en del av Fröjdia Group. Vi är specialiserade på utveckling och tillverkning av hydraulcylindrar med höga krav på kvalitet, teknisk precision och leveranssäkerhet. Företaget har en stark värdegrund baserad på principer som grit, team och innovation. Våra kunder finns främst inom krävande industrisegment där långsiktiga samarbeten, spårbarhet och hållbarhet är avgörande. Hydralid har cirka 40 medarbetare och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Med ett växande fokus på miljö, materialdata och compliance i alla led, så vill Hydralid ligga steget före både lagkrav och kundförväntningar och fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har stort fokus på en hållbar produktion och vill ha ett samhälle där vi lever i balans med våra tillgångar och där energin är förnybar. Med stolthet tar vi ansvar för våra hydraulcylindrar och kvalitetssäkrar i flera led genom hela tillverkningsprocessen.
Om rollen
Som Miljöspecialist får du en central funktion i att säkerställa miljö- och hållbarhetscompliance i Hydralids verksamhet. Arbetet spänner i dagsläget över hela värdekedjan, från inköp och produktion till transporter.
Till en början ligger fokus på att bygga upp en materialdatabas och etablera processer för hur datainsamling ska hanteras och integreras i verksamhetens arbetsflöden. Du arbetar i nära samarbete med kvalitetsansvarig, systemansvarig, ledning och produktion. Successivt kommer du att ta över och vidareutveckla det operativa miljöarbetet, inklusive arbete med klimatavtryck och återvinning .Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Bygga upp, implementera och förvalta en materialdatabas för ingående materialdata för att få fram MDS (Material Data Sheet), samt vid förfrågningar delge dessa till kunder.
Driva insamling av data för materialcompliance gentemot leverantörer
Ansvara för dokumentation, rapportering till myndigheter och utveckla interna riktlinjer kopplat till miljö- och hållbarhetsdata
Förvalta och utveckla miljöledningssystemet enligt ISO 14001, inklusive revisioner och miljöutbildningar
Vem du är
Du har ett genuint intresse för miljöfrågor och trivs i en roll där du får kombinera noggrant analysarbete med ett helhetsperspektiv. Du leder ditt eget arbete med struktur och uthållighet, samtidigt som du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa engagemang hos andra - både internt och externt. Med tydlighet och driv tar du utvecklingsarbete framåt, steg för steg.
Erfarenhetsmässigt ser vi gärna att du har:
Relevant utbildning inom miljövetenskap, kemi eller liknande område
Erfarenhet av miljöarbete i tillverkande industri
Kunskap om materialcompliance och hur ett MDS är uppbyggt
Erfarenhet av ISO 14001
Vad vi erbjuder dig
Hos Hydralid blir du en del av ett familjärt och prestigelöst bolag med korta beslutsvägar och nära samarbete. Här får du möjlighet att bygga struktur från grunden och ta en aktiv roll i att utveckla bolagets miljö- och hållbarhetsarbete. Du erbjuds en långsiktig, affärsnära roll i ett stabilt och växande industriföretag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Har du frågor? Hör gärna av dig till ansvarig rekryteringskonsult Frida Garding Lindstrand på Jerrie på frida.lindstrand@jerrie.se
eller +4672 333 01 49. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571), https://jerrie.se Jobbnummer
9724458