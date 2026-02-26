Miljöspecialist med bred kompetens
Är du en ambitiös och samarbetsorienterad Miljöspecialist med bred kompetens och som vill fortsätta fördjupa dig inom miljöområdet? Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens på infrastruktur på Trafikverket.
I din roll som Säkerhet-, Risk- och Kvalitetsspecialist med inriktning miljö inom verksamhetsområde Underhåll kommer du arbeta med många och varierade miljöfrågor kopplat till väg- och järnvägsanläggningen. Du kommer även få möjlighet att utveckla dig i andra frågor gällande arbetet kring säkerhet, risk och kvalitet.
Miljöfrågor är alltså ditt huvudsakliga fokus och du hjälper våra projektteam med att lösa här och nu frågor som t.ex. uppföljning av kontrakterade miljökrav, masshantering och vattenanmälningar. Tillsammans avgör ni om det finns behov av att avropa fördjupat stöd från andra specialister inom ramen för Trafikverket. Vidare så utbildar och informerar du regionens medarbetare gällande ny lagstiftning och utveckling inom miljöområdet. Du svarar på remisser och på frågor från allmänheten, arbetar med upphandlingar och uppföljning av drift- och underhållskontrakt samt upprätthåller och utvecklar relationer med externa samarbetspartners såsom kommuner och länsstyrelser. Du är också med och utvecklar miljöarbetet på verksamhetsområde Underhåll som helhet. Kort och gott? Du har en vardag där du får driva arbetet med miljöfrågor framåt! Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Kvalifikationer
Vem är du?
För den här tjänsten söker vi dig som är lösningsorienterad och initiativtagande. Du har också en god kommunikationsförmåga där du kan på pedagogisk sätt, förmedlar budskapet så att det når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Rollen innebär många kontaktytor varför det är avgörande med god samarbetsförmåga där du kan anpassa och hitta win-win lösninar genom att ha ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi söker dig som har;
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet, eller annan utbildning som vi tillsammans med den efterfrågade erfarenheten bedömer jämförbar.
flerårig aktuell arbetserfarenhet av miljöfrågor på bred nivå (allmän miljökunskap), t.ex. inom HMSQ-området, miljöbalksområdet eller som KMA
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket
körkort för personbil
Det är meriterande om du har;
arbetserfarenhet av att jobba i projektverksamhet
erfarenhet av arbete med vattenverksamhet eller masshantering
erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnad eller infrastruktur
erfarenhet av att utveckla verksamheter eller arbetssätt
erfarenhet av att arbeta med tillsyn, uppföljningsarbete, granskning eller revision
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill att du bifogar ditt CV och examen/studie bevis som bekräfta dina svar på frågorna.. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
