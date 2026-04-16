Miljöhandläggare
Försvarsmakten / Hälsoskyddsjobb / Luleå Visa alla hälsoskyddsjobb i Luleå
2026-04-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Befattningen erbjuder
Miljöfunktionen vid F 21 stödjer verksamheten inom Luleå Garnison med kompetens inom området hållbar utveckling. Miljöarbetet är en integrerad del i all verksamhet och syftar till att arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet. Kopplat mot Försvarsmaktens intensiva tillväxt och utveckling har miljöhandläggaren en betydande funktion kopplat mot förutsättningsskapande åtgärder. Rollen som handläggare erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter och möjlighet till egen personlig utveckling.
Om enheten
Miljöfunktionen tillhör avdelningen A5 i flottiljstaben. Arbetsgruppen består av 12 militära och civila medarbetare som arbetar med långsiktig planering, försvarsplanering, infrastruktur och miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
bevaka att gällande beslut enligt miljölagstiftningen följs
handlägga ärenden inom miljöbalkens område
arbete med miljömål
stödja chefer på olika nivåer med att ta fram underlag och föreslå nödvändiga åtgärder
medverka vid tillsynsbesök
medverka vid förbandets kemikalieutskott
utföra miljöriskanalyser, miljörevisioner och hålla miljöutbildning
delta vid övningar och löpande följa upp verksamheten genom egenkontroll
lämna yttranden till andra instanser inom myndigheten
delta i utveckling, uppföljning och revidering av förbandets miljöledningssystem enligt gällande tillstånd
samverka nationellt inom olika forum inom försvarsmakten för stöd och erfarenhetsutbyte
Arbetet innefattar förutom verksamheten inom Luleå verksamhetsområde (Kallax och Junkön) även förbandets verksamheter i Vidsel, Jokkmokk och Storuman. Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
För tjänsten krävs akademisk utbildning om minst 180 hp (120 p) med miljöinriktning eller annan relevant utbildning inom naturvetenskap, kemikalie, miljöjuridik, rättsvetenskap eller motsvarande inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha kunskaper i miljö och kemikalielagstiftningen, gärna med tillämpning vad gäller miljöfarlig verksamhet och tillsyn
Körkort klass BDina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad medarbetare som är strukturerad och duktig på att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra då du kommer att arbeta i stabsmiljö. Arbetet kräver ett högt mått av säkerhetsmedvetande, noggrannhet och eget ansvarstagande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Meriterande är arbetslivserfarenhet inom kvalificerat miljöarbete, gärna från miljöskyddsområdet, och erfarenhet av myndighetsarbete/offentlig förvaltning inom kommunal eller statlig förvaltning.
Erfarenhet från Försvarsmakten eller övriga myndigheter inom försvarssektorn är särskilt meriterande.Övrig information
Tillsvidareanställning. Heltid. Anställningen inleds med en provanställning om 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Luleå.
Resor ingår i tjänsten
Individuell lönesättning.
Då anställningen medför krigsplacering i befattning i krigsorganisationen ingår att delta på kombattantutbildning inklusive utbildning i grundläggande soldatfärdigheter. Fysisk träning ingår som en naturlig del i tjänsten och goda möjligheter till fysisk träning erbjuds.
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef, Peter Östling
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anton Eliasson
Fackliga företrädare:
SACO, SEKO, OFR/S och OF F 21
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln 0920-23 40 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-11. Din ansökan bör innehålla CV med referenser samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Kallaxheden (visa karta
)
971 73 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9859628