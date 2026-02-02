Miljöarbetare farligt avfall - Kväll
2026-02-02
Om arbetsplatsen
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv!
Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se
Nu söker vi en miljöarbetare till farligt avfall som kan arbeta deltid på kvällar. Du utgår från vår anläggning på Holmen i Göteborg. Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär insamling och transport av farligt avfall, vitvaror och elavfall inklusive bärbara batterier hos våra kunder inom kommuner, utifrån ett fastlagt körschema. I arbetet ingår daglig tillsyn av fordonet och utrustningen.
Som miljöarbetare på Renova har du ett varierande och fritt arbete där service för våra kunder ligger i fokus. Du har kontinuerlig kommunikation med gruppledare och trafikledning. Kvalifikationer
För att klara uppdraget behöver du kunna sortera kemiska hushållsprodukter efter hur farliga de är. Därför är kunskap inom vardagskemi meriterande.
Du behöver också:
• ha C-körkort, digitalt färdskrivarkort, ADR-behörighet och YKB
• behärska svenska i tal och skrift
• ha god datorvana och vana att arbeta i något logistiksystem
• gärna ha erfarenhet av serviceyrken
• gärna ha god lokalkännedom i Göteborg med omnejd
Du är en ansvarstagande person som tar fullt ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter. Med fokus på dem vi är till för, strävar du efter att leverera bästa möjliga resultat genom att utföra dina uppgifter noggrant och följa upp för att ständigt förbättras.
Du har en stark samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att lyssna aktivt, visa respekt och engagera dig i andra. Med en tydlig förståelse för det gemensamma målet arbetar du målmedvetet för att nå bästa möjliga resultat tillsammans.
Samtidigt har du mod och förmåga att arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde, där du proaktivt driver arbetet framåt och fattar beslut utan att förlita dig på andra. Din strukturerade arbetsmetod gör att du effektivt planerar, prioriterar och organiserar dina uppgifter, ser till att de slutförs i tid och följer upp resultaten för att säkra hög kvalitet.Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Deltid 50%
Varaktighet: Från 2026-03-23 till 2026-05-28
Arbetstid: KvällstidÖvrig information
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar.
Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK), subventionerad lunch, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuellt anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare kan du ringa Renovas växel: 031-618000. Ersättning
Månadslön
