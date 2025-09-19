Miljö- och tillståndsspecialist
2025-09-19
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
Är du en engagerad miljö- och tillståndsspecialist som gillar att arbeta nära verksamheten, ständigt vill vässa dina kunskaper och dessutom bidra till verklig förändring? Då kan det här vara något för dig! Hos oss får du möjlighet att vara med och bidra till ökad återvinning och cirkulära affärer genom att utveckla vårt miljöarbete i en dynamisk och viktig roll, tillsammans i ett team av specialister.
I den här rollen kommer du att tillhöra miljö- och tillståndsavdelningen som arbetar med att säkerställa att Stena Recycling AB (SRAB) har nödvändiga tillstånd för att ta hand om och förädla samhällets materialflöden samt att vi följer lagar och regler inom miljöområdet. Genom ditt arbete kommer du att bidra till att utveckla och stärka vårt miljöarbete och säkerställa att vi lever upp till högt ställda krav på hållbarhet och kvalitet. Genom att skapa förutsättningar för SRAB att göra rätt hela vägen, så arbetar du indirekt mot en hållbar utveckling i samhället.
Om rollen
Som Miljö- och tillståndsspecialist hos oss kommer du att ha en central roll i att stödja linjechefer och anläggningar i miljöfrågor som rör lagstiftning, löpande miljöarbete och tillståndsprojekt. Du ansvarar för att stötta i kommunikation med miljömyndigheter, både muntligt och skriftligt, tex genom de årliga miljörapporterna. I din vardag ger du råd och stöd till linjechefer kring miljörelaterade frågor och stöttar i arbetet som säkerställer att aktiviteter enligt Miljöåret och egenkontrollen genomförs på ett korrekt sätt.
Du arbetar med anmälningsärenden och tillståndsprövningar, och bidrar med specialistkompetens inom miljögruppen, särskilt inom effektiva tillståndsprojekt för produktionsanläggningar (i vårt fall omfattas främst bearbetning och förädling av material) med fokus på luftfrågor och IED-anläggningar och/eller miljöriskbedömningar, CLP och kemikaliehantering. Rollen innebär även att du medverkar vid interna och externa revisioner, samordnar uppdatering och förbättring av miljöledningssystem samt deltar i upphandlingar av konsulter och entreprenörer inom ditt område.
Placeringsort kan vara från Stockholm och uppåt i Sverige men eftersom du kommer att resa till våra filialer i norra Sverige (framförallt Kiruna, Skellefteå, Piteå och Luleå) så ser vi en fördel att du är placerad på någon av dessa orter.
Vem är du?
Vi söker dig som är framåtlutad, nyfiken och van vid att samarbeta med olika parter. Du gillar det strategiska samtidigt som du har en god förmåga att arbeta både på detaljnivå och med helhetsperspektiv. Du gillar utveckling och driver gärna frågor som bidrar till utveckling av både verksamheten och dig själv, samtidigt som du har förmågan att driva förändring och engagera andra mot gemensamma mål. Självklart är du även van vid att kommunicera dina specialistområden för olika parter på ett enkelt och tilltalande sätt.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroll och miljölagstiftning vid miljöfarlig verksamhet eller offentlig verksamhet.
• Fördjupad miljökompetens avseende tillståndsprojekt för produktionsanläggningar (i vårt fall omfattas främst bearbetning och förädling av material), industriutsläpp till luft och IED
• Erfarenhet av arbete med avfallsfrågor.
• Naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
• Vana vid att leda miljörelaterade uppdrag.
• Systemkunskaper i SMP, Canea-one, EcoOnline.
• Kunskap inom miljöriskbedömningar, CLP och kemikaliehantering samt Seveso.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds en nyckelroll i arbetet med att utveckla och optimera kundportföljen i regionen, med fokus på långsiktiga, värdeskapande kundrelationer. Vi satsar på kompetensutveckling inom områden som är viktiga för att utvecklas, såväl personligt som inom rollen, och du får vara en del av den spännande resa i branschen. Du får självklart kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag samt en arbetsmiljö full av kompetenta kollegor som gärna delar kunskap. För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas så kommer du att genomgå en gedigen introduktionsutbildning, både digitalt och lokalt.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Mia via maria.dahlbeck@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Head of Environment
Jobbnummer 9516744
