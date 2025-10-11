Merchandiser Elgiganten Kungsgatan
Elgiganten AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-10-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elgiganten AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Som Merchandiser och Logistikmedarbetare på Elgiganten Kungsgatan är du hjärtat i vår butik i Stockholm. I den här rollen kombinerar du kreativitet med noggrannhet och effektivitet, vilket säkerställer att våra produkter presenteras attraktivt samtidigt som logistiken fungerar smidigt. Dina insatser bidrar till en enastående kundupplevelse och högkvalitativ service.
Som en värdefull kollega på Elgiganten Kungsgatan är du en person både kollegor och kunder litar på. Varför ska vi välja dig?
Du har erfarenhet inom detaljhandel och logistik, samt ett brinnande intresse för teknik. Din kreativitet gör våra produkter mer tilltalande, och din noggrannhet säkerställer att butiken alltid är i toppskick. Du är detaljorienterad, stresstålig och älskar att förstå kundernas behov för att hitta lösningar som överträffar deras förväntningar.
För att lyckas i rollen tror vi att du bör ha följande personliga egenskaper:
• Du vill utveckla både dig själv och företaget, och är ivrig att dela din kunskap så att vi tillsammans når våra mål.
• Du stöttar dina kollegor och är aldrig rädd för att kavla upp ärmarna och försöka igen.
• Du har ett intresse för teknik och elektronik, alltid på jakt efter den senaste trenden.
• Du har en naturlig förmåga att kommunicera och samarbeta, både med kunder och kollegor.
Vi uppmuntrar dig att söka denna tjänst även om du inte uppfyller alla krav.
Varför ska du välja oss?
Elgiganten Kungsgatan är en arbetsplats som värdesätter mångfald och arbetsglädje. Vi strävar efter att erbjuda den bästa rådgivningen genom att spegla kundernas olikheter och fokuserar på att skapa en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö. Du får avtalsenlig lön, konkurrenskraftig betalning och flexibla arbetstider. Du blir en del av en stor gemenskap där skratt och samarbete alltid är en del av dagen. Våra interna utbildningsprogram erbjuder utveckling av dina färdigheter - från kurser till ledarträning. Friskvårdsförmåner och ett generöst bonusavtal gör det ännu bättre att vara en del av vår familj.
Elgiganten Kungsgatan är här för att förändra hur du ser på arbetslivet - vi har kul, inspirerar varandra och ger varje dag allt vi har. Så, vad väntar du på?
WE WIN TOGETHER, WE PLAY TOGETHER, WE GROW TOGETHER AND ARE PROUD TO BE DIFFERENT TOGETHER Ersättning
Enligt Avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten AB
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/ Jobbnummer
9552154