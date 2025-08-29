Mekanikkonstruktör till Försvarsindustrin
Vill bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Nu söker vi dig med ett stort tekniskt intresse och kunskaper i konstruktion som trivs i en samarbetsorienterad miljö. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker nu efter en mekanikkonstruktör, där du kommer blir en del av en öppen arbetsplats med stort fokus på utveckling. Du kommer tillhöra ett team på 25 mekanikkonstruktörer med varierad senioritet som tillsammans besitter stor kunskap. Din roll blir bred och du kommer jobba från ax till limpa. Utöver att arbeta med konstruktion i Catia V6 kommer du göra materialval utifrån produktspecifikation och ha tät dialog med avdelningar så som elektronik, inköp och produktion. I rollen behöver du vara kommunikativ och drivas av att arbeta med stort ansvar och frihet samt att hitta lösningar på tekniska utmaningar. Utöver det behöver du ha ett högt kvalitetstänk, då ditt arbete kopplas till produkternas kvalitet och prestanda.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en kandidat- eller masterexamen inom maskinteknik eller mekanik.
Har kunskaper i Catia V5, eller motsvarande CAD-program.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du är självgående och kan ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vi tror att du besitter goda kommunikationsfärdigheter och ett stort intresse för konstruktion, där du ständigt vill lära dig nytt och utvecklas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid.
Start: omgående
Placering: Linköping.
Kontaktperson: Viktoria Ringebrant.
Lön: Månadslön.
Start: Enligt överenskommelse.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
