Mekanikkonstruktör / Teamlead
2026-05-05
Som Mekanikkonstruktör och/eller Teamlead kommer du att arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med andra ingenjörer och specialister. Du ansvarar för hela kedjan från kravhantering och konceptutveckling till konstruktion, verifiering och teknisk dokumentation. Rollen innebär ett aktivt bidrag till utvecklingen av både flyg- och landbaserade produkter, där höga krav på precision, kvalitet och leveransförmåga genomsyrar arbetet. Eget driv, ansvarstagande och god samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas i rollen.
Arbetet utförs främst i Siemens NX (CAD), Teamcenter och IFS (PDM/ERP). Du har ett nära samarbete med produktion samt andra teknikdiscipliner för att säkerställa att lösningarna är tillverkningsbara, kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara.
Exempel på arbetsuppgifter och kvalifikationer
Ansvara för kravhantering och teknisk dokumentation, inklusive framtagning av tekniska specifikationer, ritningar, rapporter och processbeskrivningar på ett strukturerat och tydligt sätt.
Konstruera och utveckla mekaniska komponenter och system, med särskilt fokus på design för skärande bearbetning. Detta innefattar god förståelse för materialval, toleranser, tillverkningsmetoder och kvalitetskrav.
Arbeta med teknisk problemlösning genom att identifiera, analysera och åtgärda avvikelser samt driva förbättringsinitiativ kopplade till produkter och processer.
Delta i och stödja industrialisering och upptrampning av nya produkter och processer i nära samarbete med produktion.
Arbeta tvärfunktionellt och koordinera aktiviteter mellan olika avdelningar såsom konstruktion, produktion, inköp och kvalitet.
Använda CAD- och PLM-system, främst Siemens NX och Teamcenter. Erfarenhet av IFS är meriterande.
Ha god förståelse för produktionsprocesser, produktionsflöden, kvalitetskontroll samt grundläggande mekaniska principer.
Ledarskap (för Teamlead-roll)
Leda och fördela arbetet inom teamet samt säkerställa att projektmål, tidplaner och leveranser uppnås.
Planera, koordinera och följa upp teamets aktiviteter.
Hantera ändringsprocesser (Change Management) och säkerställa korrekt implementation av förändringar i projekt och produktdata.
Fungera som tekniskt stöd och bollplank för teammedlemmar samt bidra till kompetensutveckling inom gruppen.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team med ett högt eget ansvarstagande.
Strukturerad, lösningsorienterad och med starkt driv att slutföra uppgifter.
God kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga i tvärfunktionella miljöer.
Övriga krav
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap kan krävas beroende på uppdragets säkerhetsklassning.
Erfarenhet av ledarskap och förändringshantering är starkt meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekanikkonstruktör/TeamLead". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9893526