Mekanikkonstruktör
Därför är detta jobb för dig Du trivs när tekniska problem behöver utforskas, vridas och vändas på -när det finns utrymme att tänka nytt. Som mekanikkonstruktör hos oss får du använda både din kreativitet och din tekniska kompetens för att ta fram lösningar som gör verklig skillnad.
Du är trygg i din roll och vill vara med och påverka hur lösningar formas, men du gör det aldrig ensam. Hos oss är samarbete avgörande. Vi bygger tvärfunktionella team utifrån uppdragets behov, snarare än att anpassa uppdrag efter färdiga grupper. Det betyder att du får arbeta med olika människor, produkter och branscher - vara med och skapa nya, spännande lösningar längs vägen.
Din utveckling är lika viktig som leveransen till kund. Hos oss finns olika utvecklingsvägar att välja men hur just din resa ser ut bestämmer vi tillsammans - utifrån dina ambitioner, styrkor och verksamhetens behov. Oavsett om du vill bredda dig, ta större ansvar i projekt eller fördjupa dig inom en viss teknik finns vi här för att stötta dig framåt.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.
Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i en miljö där människor bryr sig - om tekniken, om projekten och om varandra. Vi tror på att ta oss framåt tillsammans, genom dialog, ansvar och gemensamt engagemang.
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med mekanikkonstruktion och produktutveckling i varierande utvecklingsprojekt
Analysera och bryta ner tekniska problem för att hitta hållbara och genomtänkta lösningar tillsammans med ditt team
Ta ansvar i projekt och bidra aktivt med din kompetens samtidigt som du självständigt driver ditt eget arbete
Arbeta med strukturerat konstruktionsarbete inklusive verifiering och konstruktionsgranskningar
Kvalifikationer Du är nyfiken, analytisk och gillar att ta dig an tekniska utmaningar. Du trivs med att resonera dig fram till lösningar tillsammans med andra men är också bekväm med att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt. Att dela med dig av din kunskap faller sig naturligt för dig.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsexamen inom maskinkonstruktion eller produktutveckling
Minst 4 års erfarenhet som mekanikingenjör inom konstruktion och produktutveckling
Goda kunskaper i CAD- och PDM-system
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 11A. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7678644-1980730".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Hardware and Design AB
https://career.knightecgroup.com
Kopparbergsvägen 11A
)
722 13 VÄSTERÅS
