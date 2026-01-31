Mekanikkonstruktör
2026-01-31
Vår klient, en framstående aktör inom försvarsindustrin, söker en Mekanikkonstruktör för att stärka teamet som utvecklar toppmoderna marina fartyg. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa och innovativa projekt i en dynamisk miljö.
OM TJÄNSTEN
Som Mekanikkonstruktör kommer du att vara en nyckelspelare i utvecklingen av marina fartyg. Du ansvarar för konstruktion, installation och produktionssupport, där du får möjlighet att arbeta med både system- och detaljkonstruktion. Rollen innebär en variation av uppgifter och kräver en förmåga att hantera komplexa tekniska utmaningar.
Du erbjuds:
Vår klient erbjuder en spännande möjlighet att arbeta med avancerad teknik inom försvarsindustrin, i ett team som präglas av samarbete, innovation och en positiv inställning. Här får du bidra till utvecklingen av framtidens marina fartyg.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för konstruktion, installation och produktionssupport av marina fartyg, inklusive 3D-modellering och analys av stålkonstruktioner.
• System- och detaljkonstruktion för marina fartyg
• Installation för marina fartyg
• Produktionssupport för marina fartyg
• Arrangera komponenter
• Analysera lätta och tunga stålkonstruktioner
• Konstruera lätta och tunga stålkonstruktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Goda kunskaper i 3D-modellering (Creo och Windchill eller motsvarande system)
• Goda kunskaper i produktadministration
• Goda kunskaper i konstruktion av plåtartiklar, rörkonstruktion
• God förståelse för ritteknik och producerbarhet (bockning, svetsning, bearbetning)
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ubåtskonstruktion
• Erfarenhet från försvarsindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
