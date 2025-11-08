Mekanikkonstruktör
Vår klient, en framstående aktör inom försvarsindustrin, söker en driven mekanikkonstruktör till ett spännande uppdrag i Lund. Här får du chansen att bidra till banbrytande projekt och utveckla framtidens farkoststeknik i en utmanande miljö.
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör kommer du att spela en nyckelroll i att designa och utveckla avancerade mekaniska system för farkoster. Du blir en del av ett kompetent team där noggrannhet och innovation är avgörande för att leverera högkvalitativa lösningar till försvarssektorn. Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig till 2026-03-31 med eventuellt möjlighet till förlängning.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk och innovativ miljö. Du får möjligheten att arbeta med avancerad teknik och bidra till samhällsviktiga projekt, med goda möjligheter till professionell utveckling.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för mekanisk design och konstruktion av komponenter och system för avancerade farkoster inom försvarsindustrin. Arbetet innebär att omvandla tekniska krav till funktionella och tillförlitliga lösningar, med fokus på precision och innovation.
• Design och utveckling av mekaniska komponenter.
• Utföra konstruktionsberäkningar och analyser.
• Skapa tekniska ritningar och dokumentation.
• Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa systemintegration.
• Bidra till att lösa komplexa tekniska utmaningar inom farkostskonstruktion.
• Säkerställa att konstruktioner uppfyller gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant utbildning inom maskinteknik eller liknande område.
• God kunskap om farkostskonstruktion.
• Erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin.
• Avancerad förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Mycket god samarbetsförmåga.
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
