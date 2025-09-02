Mekanikkonstruktör
2025-09-02
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Mekanikkonstruktör som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vad gör en Mekanikkonstruktör hos oss?
Våra kunder finns inom energi- och nätbolag, industrier, infrastrukturbolag, fastighetsbolag samt entreprenadbolag. Som Mekanikkonstruktör designar du stålkonstruktion till ställverksanläggningar 10-400 kV, vilket kan innebära både nybyggnations- och underhållsprojekt i nätstationer. Vi jobbar i Autodesk Inventor (3D) och AutoCad (2D).
Vattenfall Services arbetar bland annat med service och underhåll av kommunikations- och kontrollansläggningsutrustning på distributions-, region- och stamnätet. Som Mekanikkonstruktör hos oss kommer du arbeta med konstruktion i projekt av varierande storlek. Arbetet innefattar allt från renritning och uppdatering av dokumentation till nybyggnationer.
Exempel på arbetsuppgifter/ansvar som ingår i rollen:
Anläggningskonstruktion i CAD-miljö
Mindre konstruktionsanpassningar för exempelvis apparatbyten
Konstruktionsunderlag för stål och fundament
Kontroll och renritning av befintliga ritningar
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Teknisk utbildning med inriktning mot elkraft eller mekanisk CAD på YH-nivå. Alternativt tillgodosedd motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i CAD
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med elkraftsanläggningar 10-400 kV
Kunskap om hållfasthetsberäkningar
Viktminimering av stålkonstruktioner
Erfarenhet av kostnadskalkyler och anbud
Erfarenhet av konstruktion i Autodesk Inventor och/eller AutoCad
Utöver din tekniska kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du lätt för att skapa relationer, både med interna och externa aktörer, och du delar gärna med dig av dina erfarenheter. Du är en initiativtagande person som har ett strukturerat arbetssätt samt är flexibel och anpassar dig lätt till nya förutsättningar.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här: Dina kollegor - Vattenfall SE
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Placeringsort: Umeå eller Luleå
Kontakt
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryterande chef Magnus Lundqvist, 070-250 99 06 eller magnus1.lundqvist@vattenfall.com
. För mer information kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lea Skånberg på lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christel Karlsson Unionen, Massimo Bresnik SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Känns detta som ett jobb för dig? Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 28 september 2025! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
