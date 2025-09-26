Mekaniker till Rullpack
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Gislaved Visa alla maskinreparatörsjobb i Gislaved
2025-09-26
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Som Mekaniker hos Rullpack spelar du en nyckelroll i vår produktion och bidrar direkt till vår driftsäkerhet och leveransprecision. I rollen arbetar du med service, reparationer och förebyggande underhåll av våra maskiner och övrig utrustning, så att vi alltid kan leverera högsta kvalite och mängd till våra kunder. Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett starkt kundfokus - produktionen ses som en intern kund, och ditt arbete gör en konkret skillnad i vardagen.
Med fokus på förebyggande underhåll minimerar du oplanerade driftstopp och håller utrustningen i toppskick. Du blir en viktig länk i vårt nära samarbete mellan underhåll och produktion, där ditt proaktiva arbetssätt och din problemlösningsförmåga hjälper oss att optimera processerna och säkerställa att vi levererar i tid.
Vill du vara med och driva vårt arbete framåt i en dynamisk och ständigt utvecklande miljö? Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra löpande service, underhåll och reparationer av maskinparken (cirka 30 maskiner/extrudrar).
• Arbeta med förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner och scheman.
• Felsöka, analysera och åtgärda driftstörningar.
• Bidra till utveckling och förbättring av rutiner för underhåll och driftsäkerhet.
• Samarbeta tätt med produktion och andra funktioner för att minimera stillestånd.
• Delta i projekt och förbättringsinitiativ kopplade till maskinpark och processer.
• Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser. Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Vi söker dig med flera års erfarenhet i en industriell miljö. Vi värdesätter god teknisk förståelse och förmågan att arbeta självständigt. Kunskaper inom pneumatik är centrala, och vi ser gärna att du även har intentionen att vidareutvecklas inom automation samt styr- och reglerteknik. Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation och ritningar underlättar arbetet i olika projekt och underhållsuppgifter.
Om dig
Som person är du självgående och ansvarstagande, noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Det är viktigt att du ser produktionen som en intern kund och arbetar serviceinriktat, har god samarbetsförmåga och vill bidra till teamets framgång (teamet består av 6 personer och jour kan förekomma). Du bör vara flexibel och initiativtagande med intresse för att utveckla arbetssätt och rutiner.
Vi erbjuder
Vill du vara med och utveckla ett stabilt, växande och hållbarhetsfokuserat industriföretag? Vi erbjuder dig som mekaniker en viktig roll i ett tryggt företag. Hos oss arbetar ett engagerat arbetslag med stolta medarbetare och ett starkt fokus på nöjda kunder. Kulturen präglas av förbättringsanda, delaktighet och snabba beslutsvägar, och i denna arbetsmiljö ges du som är kommunikativ, lösningsfokuserad och drivande stort utrymme att påverka och bidra.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal.Om företaget
Rullpack är en av Sveriges ledande tillverkare av plastpåsar och säckar med stort fokus på hållbarhet. Våra kunder finns främst inom dagligvaruhandeln och bland ledande grossister.
Vi är en del av Plasta-gruppen, en av Europas största tillverkare av säckar i återvunnen plast, med kunder över hela Europa. Rullpack är även stolt medlem i Cedo-koncernen - ett internationellt bolag med lång industriell tradition.
Cedo grundades 1965 i Storbritannien under namnet Polylina, och växte genom åren till en global aktör efter sammanslagningen med det tyska företaget Paclan. Idag har Cedo fabriker i Storbritannien, Nederländerna, Polen och Vietnam.
Vår produktion sker till största del med återvunnen plast, och vårt miljöfokus präglar hela vår verksamhet - från inköp till färdig produkt.
Läs mer: www.plastagroup.com/se/
I denna rekrytering har Rullpack valt att samarbeta med Flodin.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Peter Flodin 073 325 52 33.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9527584