Mekaniker till Pelletsverk 2 och 3
2026-01-30
Välkommen till ett spännande arbete inom vår högteknologiska koncern. Produktutveckla, konstruera och leverera allt från service till stora stålkonstruktioner.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Nu söker vi mekaniker till Pelletsverk 2 och 3 (KK2/KK3). Du kommer arbeta i ett team med stor påverkan på det dagliga arbetet, där du jobbar strukturerat och ambitiöst med uppgifter som spänner från reparation till produktutveckling. Du konstruerar och levererar allt från service och underhåll, till små komponenter och stora konstruktioner. Allt tillsammans med hjälpsamma kollegor. Du är en lösningsorienterad person som snabbt hittar lösningar på uppkomna problem samt har lätt för att skapa nya relationer.
Det här har du med dig
- Gymnasieutbildning med mekanisk inriktning eller motsvarande, är ett krav
- B-körkort manuell växellåda är ett krav
- Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
- Erfarenhet av arbete som mekaniker är meriterande
- Yrkeserfarenhet inom gas/elsvetsning är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, måndag-fredag kl 06:00-14:48
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta TF produktionschef Simon Asp Selberg simon.asp.selberg@lkab.com
alt. +46725441799
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
