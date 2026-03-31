Mekaniker till Möller Bil Bro
2026-03-31
Vi söker nu en engagerad och skicklig mekaniker som vill bli en del av vårt servicemarknadsteam i Bro. Hos oss får du chansen att utvecklas, påverka och vara med på en spännande resa där vi tillsammans skapar en förstklassig serviceupplevelse för våra kunder.
Vi spenderar över 90 000 timmar på arbetet - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningen om att utvecklas - både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Bilbranschen genomgår stora förändringar, som elektrifiering och digitalisering, och vi på Möller Bil är mitt i denna spännande resa. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden och våra mekaniker har en viktig roll i denna förändring.
Om tjänsten
Som mekaniker hos oss arbetar du bland annat med att utföra service, reparationer, felsökningar och kontroll samt justering av mekaniska system. Du arbetar också med förebyggande underhåll på personbilar av de märken vi säljer. I rollen som mekniker kommer fokus också vara att arbeta med drivlina.
Du utför ditt arbete självständigt men blir också en del av ett team som består av tekniker, mekaniker och servicerådgivare som arbetar i nära samarbete med varandra.
Din kompetens
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda
• Gymnasieutbildning eller motsvarande inom fordonsteknik
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God dator- och systemvana
• Meriterande om du tidigare arbetat som mekaniker/fordonstekniker samt med våra märken
• Meriterande om du arbetat som tekniker inom drivlina sedan innan
Som person är du serviceinriktad och för dig är det viktigt att du vill lösa kundens problem på bästa sätt. Du har rätt attityd och kan identifiera dig med vår värdegrund. Du bidrar med en positiv inställning, god arbetsmoral och stor ansvarskänsla när det kommer till utförandet av arbetsuppgifterna. Det är även viktigt att du är en lagspelare som ser till allas bästa.
Vi erbjuder dig
• En trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och många andra personalförmåner
• Kontinuerlig utbildning för att utvecklas i din roll
• Stora möjligheter att utvecklas vidare inom företaget
• Ett självständigt arbete i en spännande och expansiv organisation
• En arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
• En arbetsplats certifierad som ett Great Place To Work
Vårt mål är att bli en av nordens bästa arbetsplatser! Läs mer om hur det är att arbeta på Möller Bil och våra förmåner på vår hemsida.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-04-30. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Möller Bil Bro ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT/CUPRA, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 650 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2025 omsatte Möller Bil Sverige ca 4 miljarder SEK. Ersättning
Fast och rörlig
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510), https://mollerbil.se/
För detta jobb krävs körkort.
Möller Bil AB
Platschef
Stefan Jansson stefan.jansson@mollerbil.se 0171-85507
9830975