Mekaniker till Kranpunkten
2025-12-30
Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid under 6 månader, där du initialt blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Kranpunkten Båstad AB. Efter den inledande perioden på 6 månader är det uttalat att tjänsten övergår till en tillsvidareanställning hos kundföretaget, förutsatt att samarbetet fungerar väl för båda parter.
Om företaget
Kranpunkten i Båstad AB är en ledande specialist inom lyftmaskiner i Norden. Företaget riktar sig mot bygg- och industribranschen då de förser sina kunder med liftar, truckar, bygghissar och klätterställningar. Kranpunkten etablerade sig i Norrland under april 2024 och erbjuder nu en spännande möjlighet att vara med och stärka samt utveckla deras varumärke i regionen. Läs gärna mer om Kranpunkten här.
Arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker har du en växlande vardag där du ansvarar för att funktionstesta, reparera och serva företagets maskiner och liftar. Maskinerna kan variera från att vara mindre saxliftar till stora bomliftar, teleskoplastare och hjullastare med mera. Du ansvarar för att kvalitetssäkra ditt utförda arbete genom egenkontroll och dokumentation. Utöver det tekniska arbetet är du en viktig del av verkstaden och tar ansvar för att det dagliga arbetet flyter på. Du är delaktig i att leda, planera och fördela arbetsuppgifter i teamet, vilket gör att du bidrar både praktiskt och strukturellt i det dagliga arbetet.
Funktionstesta, reparera och serva företagets maskiner och liftar
Arbeta med varierande maskiner, från mindre saxliftar till större bomliftar, teleskoplastare och hjullastare
Kvalitetssäkra utfört arbete genom egenkontroll och dokumentation
Ansvara för att det dagliga arbetet i verkstaden flyter på och delta aktivt i planering, fördelning samt ledning av arbetsuppgifter inom teamet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning, gärna inom teknik eller fordon
Arbetslivserfarenhet av motsvarande roll, exempelvis last- och/eller bilmekaniker
Tjänsten ställer krav på B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som i skrift
El, motor eller hydraulikkunskap är meriterande
Utöver ovan nämnda krav så lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du är positiv, flexibel, driftig och lösningsorienterad. I rollen förväntas du ta ansvar och visa ett stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter. Vi tror också att du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet kring maskiner och teknik, något som gör att du trivs i rollen och utvecklas i arbetet.
Som person är du hjälpsam och du ställer alltid upp för att stötta andra, oavsett om det ingår i dina arbetsuppgifter eller inte. I ditt arbete är du grundlig och tycker om att göra saker ordentligt, samt har förmågan att hålla och skapa struktur. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: OmgåendePlats: LuleåLön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
