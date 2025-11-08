Mekaniker Eskilstuna (Start omgående)
2025-11-08
Bilmekaniker sökes med start omgående!
Vi söker en erfaren och engagerad mekaniker för att ansluta sig till vårt dynamiska team på. Som mekaniker kommer du att spela en viktig roll i vår verksamhet genom att utföra reparationer och underhåll av fordon. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ service till våra kunder och strävar efter att upprätthålla ett starkt rykte inom fordonsbranschen.

Om tjänsten
• Utföra felsökning, reparationer och underhåll på olika fordonstyper.
• Utföra service och rutinmässiga kontroller för att säkerställa fordonens prestanda och tillförlitlighet.
• Diagnostisera elektriska och mekaniska problem och åtgärda dem effektivt.
• Hantera och använda verktyg och utrustning på ett säkert sätt.
• Följa tillverkarens rekommendationer och branschstandarder för reparationer och underhåll.
• Dokumentera arbetet noggrant och ge korrekt information om reparationer och kostnader till kunder och kollegor.
Vi söker dig som
Stämmer in på följande punkter:
• Utbildning eller certifiering inom fordonsreparationer är önskvärt.
• Erfarenhet av att arbeta som mekaniker och god kunskap om fordonsreparationer och underhåll.
• Kompetens inom felsökning och diagnostik av mekaniska och elektriska system.
• Förmåga att arbeta självständigt och effektivt, samt vara en lagspelare.
• Starka problemlösningsfärdigheter och förmåga att fatta beslut under press.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kan utveckla dina färdigheter och bli en värdefull medlem av vårt team. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och förmåner baserat på erfarenhet och kompetens.
Om du är passionerad inom fordonsbranschen och har en stark arbetsmoral, skicka in din ansökan och CV idag. Vi ser fram emot att höra från dig! 

Ersättning
Fast lön 

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Fast l?n Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare 
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020)
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se
