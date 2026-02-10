Mekaniker - Motorbyggare
2026-02-10
Motordesign Sweden AB söker ny medarbetare
Motordesign Sweden AB är ett företag i framkant med egen design och utveckling av produkter för motorsporten med inriktning på tävlingsmotorer och växellådor i toppklass inom Autocross, Rallycross och Rally med främst Norden och Europa som marknad.
Vi söker dig som kan montera ihop en motors komponenter till färdig produkt, en racing motor.
Krav på mycket god teknisk kunskap om motorer samt vana vid precisionsmätning med till exempel mikrometer, indikatorklockor m.m.
Du behöver vara noggrann, ha öga för detaljer och ett gott ordningssinne samt förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, enskilt såväl som i grupp.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska/engelska i både tal och skrift.
Kunskap om motorsporten är starkt meriterande.
Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Vi sätter personlig lämplighet i första hand.
Välkommen med din ansökan via mail till office@motordesign.se
Denna tjänst kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Omfattning: Deltid/Heltid efter överenskommelse.
Anställningsform: Provanställning 6 mån, med möjlighet till tillsvidare anställning.
Arbetstid: Dagtid
Tidigaste tillträdesdag: Omgående eller efter överenskommelse.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: Motordesign Sweden AB, Öxnevallavägen 15, 519 97 ÖXNEVALLA eller mejla den till oss på: office@motordesign.se
.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot din ansökan per telefon eller via besök hos oss.
Rekryteringsföretag eller liknande undanbedes vänligen och bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: office@motordesign.se Omfattning
