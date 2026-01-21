Mediesäljare
2026-01-21
Mediesäljare - bli en del av Livsstil24 och forma framtidens digitala annonsering
Är du en driven mediesäljare som älskar att skapa relationer, utveckla affärer och arbeta med digitala kampanjer som verkligen syns? Vill du vara med på en spännande resa i ett av Sveriges snabbast växande digitala livsstilsmagasin? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Om Livsstil24
Livsstil24 är mer än bara ett digitalt magasin - vi är en källa till inspiration för tusentals läsare varje dag, med fokus på mode, skönhet, hälsa, mat, inredning och livsstil. Vi kombinerar kreativt innehåll med smarta digitala lösningar och når en målgrupp som vill uppleva, testa och köpa det bästa inom livsstil. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där kreativitet, innovation och affärsnytta går hand i hand.
Din roll
Som mediesäljare på Livsstil24 blir du hjärtat i vårt kommersiella arbete. Du ansvarar för att bygga och vårda långsiktiga relationer med annonsörer, både befintliga och nya, och hjälper dem att hitta smarta och effektiva sätt att nå vår engagerade publik. Du arbetar med allt från skräddarsydda kampanjer och native advertising till digitala display-annonser, sociala medier och innovativa samarbeten.
Du kommer att
Aktivt driva försäljning och affärsutveckling mot både nya och befintliga kunder.
Skapa kreativa och effektiva annonslösningar som möter kundens mål och vår målgrupps behov.
Samarbeta nära redaktionen och marknadsteamet för att förstå innehåll, trender och läsarintressen.
Delta i planering och strategiskt utvecklingsarbete kring våra annonsprodukter och digitala format.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning inom media, digital marknadsföring eller liknande.
Är kommunikativ, relationsskapande och affärsmässig - du älskar att bygga långsiktiga partnerskap.
Har en kreativ ådra och förmåga att se nya möjligheter i digitala kanaler.
Är självgående, målinriktad och trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö.
Har förståelse för målgruppsanalys, digital marknadsföring och kampanjuppföljning.
Vi erbjuder
En central roll i ett växande och kreativt mediehus där du får påverka och utveckla våra annonslösningar.
Möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke och inspirerande innehåll som når tusentals läsare dagligen.
Konkurrenskraftig lön med bonus kopplat till försäljningsresultat.
Ett engagerat team, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där idéer tas på allvar.
Möjlighet att växa med företaget och utveckla din karriär inom digital media.
Vill du vara med och forma framtidens digitala annonsering på Livsstil24 och skapa kampanjer som verkligen gör skillnad? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Mer om bolaget
Livsstil24gruppen kombinerar räckvidd med relevans och hjälper företag att synas, engagera och växa genom flera kanaler samtidigt. Genom ett brett erbjudande inom SEO, influencer marketing, digital annonsering och print skapas helhetslösningar som säkerställer att rätt budskap når rätt målgrupp vid rätt tillfälle.
Via den egenutvecklade plattformen Insight får företag ökad synlighet online och möjlighet att fånga upp kunder i det ögonblick de aktivt söker efter produkter eller tjänster. Genomtänkta SEO-strategier, optimerat innehåll och tekniska förbättringar bidrar till långsiktig synlighet, relevant trafik och högre konvertering.
Inom influencer marketing möjliggörs en mer personlig och trovärdig kommunikation där varumärken matchas med profiler som delar både målgrupp och värderingar. Resultatet är engagerande innehåll som bygger förtroende och driver effekt.
Digital annonsering erbjuds i samarbete med Schibsted, vilket ger tillgång till några av Sveriges största mediekanaler i både desktop- och mobilmiljö. Detta gör det möjligt att kombinera printnärvaro med stark digital räckvidd. Varje månad produceras även tematiska annonsbilagor tillsammans med Aftonbladet, där varje bilaga har en tydlig inriktning och målgrupp, vilket skapar relevant kontext för både läsare och annonsörer.
Tillsammans med Ocean Outdoor erbjuds dessutom digital utomhusannonsering på premiumskärmar runt om i Sverige, från storstäder till regionala knutpunkter. Det ger företag möjlighet att förena digital räckvidd med fysisk närvaro och bygga igenkänning i flera miljöer samtidigt.
Med erfarenhet, kreativitet och djup förståelse för medielandskapet skapas kampanjer som inte bara når ut, utan också berör och bygger värde över tid. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
