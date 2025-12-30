Medicinsk sekreterare, vikariat
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
På Närhälsan Sörhaga vårdcentral arbetar 25 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier.
Vi har cirka 8 200 listade patienter i olika åldrar och arbetar tillsammans för att möta våra patienters behov. Vårdcentralen ligger centralt i Alingsås med nära anslutning till Alingsås Lasarett. Från centrala Göteborg tar det cirka 40 minuter att åka till oss. Tågstationen ligger cirka 10 minuters promenad bort och precis utanför finns en busshållplats. Vårdcentralen ligger nära grönområden, bland annat Nolhaga park - perfekt för lunchpromenader.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som medicinsk sekreterare är du en nyckelperson på vårdcentralen. Rollen är varierande och kombinerar administrativt arbete med patientkontakt. Du ansvarar bland annat för:
Journalskrivning i Asynja Visph
Hantering av inkommande remissvar och remissadministration
Fakturahantering i Raindance och Marknadsplatsen
Tidsbokning och justeringar av patientbesök
Ärendehantering i 1177 och Plattform 24
Kort- och behörighetsadministration
Lokalt IT-stöd
Receptionsarbete där du är den första personen patienterna möter
Vi söker dig som trivs med att ha många kontaktytor och som gillar att kombinera struktur med service.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat med start omgående fram till 2026-12-31.
Intervjuer på vårdcentralen sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Sörhaga vårdcentral Kontakt
Sara Sjöström, Enhetschef 073-5568361 Jobbnummer
9666441