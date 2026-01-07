Mediasäljare Digitala Kampanjer

Vi söker en Mediasäljare till ett mediebolag som erbjuder digitala annonseringslösningar, video och native content till företag över hela Norden.
Om rollen:
Du ansvarar för att driva försäljning av digitala medielösningar, från prospektering och behovsanalys till avslut. Rollen innebär även att följa upp kampanjer och säkerställa att kunder får bästa möjliga resultat.
Vi söker dig som:
Har 1-4 års erfarenhet av försäljning, gärna inom media eller digitala tjänster

Är affärsdriven, kommunikativ och strukturerad

Trivs med kundkontakt och att arbeta mot mål

Har intresse för digital marknadsföring och medielösningar

Vi erbjuder:
Fast lön + provision

Möjlighet att arbeta i ett kreativt och dynamiskt team

Utbildning inom digital försäljning och annonsering

I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner. Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Sista dag att ansöka är 2026-02-06
