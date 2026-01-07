Mediasäljare Digitala Kampanjer
Talent & Partner AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Stockholm / Heltid
Vi söker en Mediasäljare till ett mediebolag som erbjuder digitala annonseringslösningar, video och native content till företag över hela Norden.
Om rollen:
Du ansvarar för att driva försäljning av digitala medielösningar, från prospektering och behovsanalys till avslut. Rollen innebär även att följa upp kampanjer och säkerställa att kunder får bästa möjliga resultat.
Vi söker dig som:
Har 1-4 års erfarenhet av försäljning, gärna inom media eller digitala tjänster
Är affärsdriven, kommunikativ och strukturerad
Trivs med kundkontakt och att arbeta mot mål
Har intresse för digital marknadsföring och medielösningar
Vi erbjuder:
Fast lön + provision
Möjlighet att arbeta i ett kreativt och dynamiskt team
Utbildning inom digital försäljning och annonseringPubliceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner. Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9672326