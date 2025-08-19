Mediasales industri
2025-08-19
Media Sales - med fokus på försäljning inom industriplattformar
Vill du ta en ledande roll i att utveckla och sälja annonsering, event och digitala lösningar inom B2B-media? Vi söker nu en driven mediasäljare som vill vara med och driva affären framåt i en spännande bransch med hög utvecklingstakt.
Om rollen
Med placeringsort i Stockholm kommer du att arbeta med försäljning mot både befintliga och nya kunder, med fokus på att skapa affärsnytta genom relevanta medielösningar. Du får stort eget ansvar för hela säljprocessen - från prospektering och kundkontakt till affärsavslut och uppföljning.
Rollen innebär att du:
Driver och utvecklar försäljningen inom både annonsering, event och digitala kanaler.
Skapar långsiktiga relationer och affärsmöjligheter genom att förstå kundernas behov.
Identifierar trender och möjligheter inom våra branschplattformar.
Bidrar till att utveckla strategier som stärker vår position på marknaden.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik medieförsäljning, gärna inom både traditionell och digital försäljning.
Är affärsdriven, resultatorienterad och har en stark förmåga att bygga och utveckla kundrelationer.
Har erfarenhet av eventförsäljning och digitala annonseringslösningar.
Är initiativrik, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt.
Meriterande: universitets- eller högskoleexamen inom relevant område, eller annan likvärdig erfarenhet.
Vi erbjuder
En bred och ansvarsfull roll i ett företag i tillväxt, med stora möjligheter att påverka och utvecklas. Här blir du en del av ett engagerat team där kreativitet, affärsnytta och långsiktighet står i fokus. Du erbjuds ett attraktivt ersättningspaket och en arbetsmiljö med högt tempo, energi och stark teamkänsla.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Stockholm.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
