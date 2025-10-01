Medarbetare till Subway
Tien Sara Tieu Ngo AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka
2025-10-01
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tien Sara Tieu Ngo AB i Kungsbacka
, Göteborg
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Om Dig
vi söker just dig som vill ge våra gäster en bra upplevelse av deras besök hos oss. Ett trevligt bemötande, goda och fina subs och en ren restaurang är några av de krav våra gäster har på oss. Arbeta ställer höga kvar på serviceförmåga, flexibilitet samt arbete i högt tempo. Du som söker skall tycka om att arbeta i team där allas del är lika viktig. En positiv attityd och gott kundbemötande är egenskaper som passar in på subway, samt att ta ansvar för att nå dina och restaurangs uppsatt mål. Du brinner för att ge våra gäster en fantastisk service och upplevelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: sara.tieu@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tien Sara Tieu Ngo AB
(org.nr 559164-6293)
Östergatan 2A (visa karta
)
434 30 KUNGSBACKA Arbetsplats
Subway kungsbacka Jobbnummer
9536331