Medarbetare till stall

Ella-Carolina Strömstedt AB / Djuruppfödarjobb / Östersund
2026-02-24


Vi söker stallmedarbetare till vårt hopptävlings- och inackorderingsstall på Frösön, Jämtlands län.
Vi söker dig som är pålitlig och engagerad person som vill bli en dela av vårt team tjänsten är en deltid/ heltidstjänst efter överenskommelse.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Dina arbetsuppgifter
Omvårdnad av hästar
Fodring, mockning, in- och utsläpp
Skötsel av stall och miljö
Göra iordning hästar för träning och tävling
Motionering av hästar efter ridnivå
Allmänt hjälpa till att hålla gården i ordning

Kvalifikationer
körkort B
God hästvana
Vi erbjuder:
trevliga kolleger
fin arbetsmijö
varierande arbetsdagar i ett seriöst tävlingsstall
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: stalltjanstfroson2026@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ella-Carolina Strömstedt AB (org.nr 559227-6942)

Kontakt
Charlotte Casselbrant
stalltjanstfroson2026@gmail.com
070-6308828

Jobbnummer
9761382

