Medarbetare Kolonial
Grafiska Vägen Livs AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grafiska Vägen Livs AB i Göteborg
Brinner du för kundservice och trivs i mötet med människor?
Då kommer du trivas hos oss! Vi söker förstärkning till avdelningen Kolonial. Du kommer arbeta med varuplock och ha en viktig del i att se till så vår kolonialavdelning är välfylld och ser inbjudande ut för våra kunder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av butiksarbete inom kolonial
Har en positiv utstrålning, är kommunikativ och har en förmåga att se helheten
Är nyfiken, öppen och gillar att möta nya människor
Tycker resultat är lika viktigt som att vara en god lagkamrat
Arbetar effektivt och noggrant även när tempot är högt
Sök direkt via mobilen - utan CV eller personligt brev. Du svarar istället på några frågor och gör en kort videopresentation.Publiceringsdatum2026-02-10Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Startdatum 2/3 eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden omfattar ca. 25 timmar per vecka och följer ett rullande schema på fyra veckor. Helgarbete ingår och förekommer varannan helg.
Vi erbjuder en fast timlön enligt gällande kollektivavtal.
För oss är det viktigt att du kan ta dig till butiken, vara instämplad och redo att köra igång 05.00!
Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grafiska Vägen Livs AB
(org.nr 556269-4595), https://maxigoteborg.uhigher.com/sv/job-details?job=8ae247a6-16d0-4f7d-a3e7-c8c88c3aae17
Grafiska V 16 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
ICA Maxi Jobbnummer
9733585