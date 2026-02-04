Mechanical Design Engineer | Siemens | Finspång
2026-02-04
Är du en tekniskt nyfiken och lösningsorienterad Mechanical Design Engineer som vill arbeta med avancerad komponentutveckling i en högteknologisk miljö? Vi på Jefferson Wells söker nu en Mechanical Design Engineer för ett konsultuppdrag hos Siemens i Finspång. Här får du en central roll i utvecklingen av combustors, burners och fuel manifolds. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Finspång
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 9 månader, möjlighet till förlängning
Övrigt: Rollen kräver närvaro på kontoret minst 3 dagar per vecka
Om jobbet
Som Mechanical Design Engineer ingår du i R&D-teamet för Combustor Mechanical Design, där du arbetar med att utveckla, optimera och säkerställa kvalitet i mekaniska lösningar för brännkammare och tillhörande komponenter. Du deltar i hela utvecklingskedjan - från idé och konceptutveckling till färdig produkt - i nära samarbete med både interna utvecklings- och produktionsfunktioner samt externa leverantörer.
I rollen hanterar du komponenter som utsätts för extrema temperaturer och återkommande belastningsvariationer, vilket ställer höga krav på både konstruktion och livslängd. Uppdraget kräver teknisk nyfikenhet, samarbetsförmåga och en vilja att bidra till robusta och hållbara designlösningar för såväl traditionella bränslen som framtida alternativ, exempelvis naturgas, diesel och väte.
I rollen ingår bland annat att:
Utveckla och optimera mekaniska lösningar för burners, combustors och kringkomponenter
Skapa koncept, 3D-modeller och ritningar i CAD (NX) samt dokumentera tekniska lösningar
Välja material och produktionsmetoder för högtemperaturkomponenter
Delta i utvecklingsprojekt från idé till färdig produkt, inklusive design reviews och tekniska analyser
Fungera som teknisk kontakt för leverantörer och intern verkstad samt hantera NCR:er
Stötta order engineering, service och inköp med teknisk expertis
Bidra till löpande metod- och processutveckling inom konstruktion
Den vi söker
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mekanisk design, komplexa konstruktioner och avancerade tekniska miljöer. Du tar ansvar för dina uppgifter, är analytisk och trivs i ett tvärfunktionellt samarbete. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, kommunikativ och van att arbeta strukturerat i en utvecklingsintensiv organisation.
För rollen ser vi att du har:
Masterexamen inom mekanisk konstruktion eller motsvarande
Några års erfarenhet av mekanisk design, gärna med fokus på högtemperaturkomponenter eller turbomaskiner
Goda kunskaper i 3D-CAD, gärna NX
Förståelse för hållfasthetsberäkningar
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Förmåga att samarbeta i tvärfunktionella team
God kommunikationsförmåga
Meriterande:
Erfarenhet av PED, CE-märkning och regelverk
Erfarenhet av NX Teamcenter eller PLM2020
Erfarenhet av tillverkningsnära roller
Kunskap om gasturbiner, svetsning samt additiv tillverkning
Goda kunskaper i svenska
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.Publiceringsdatum2026-02-04
